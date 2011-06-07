Haydarpaşa Garı'nda yangın çıktı

T24

Alınan bilgiye göre, Yataklı Vagonlar Şefliği binasının depo olarak kullanılan giriş katında, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanların üst katlara da ulaşması üzerine Yataklı Vagonlar Operasyon Şefi Selim Gümüş, ikinci kat penceresinden atladı. Ayağında burkulma meydana gelen Gümüş, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi edildi.Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince diğer katlara sıçramadan söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.