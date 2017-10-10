 HAYDARPAŞA GARI'NDA 10 EKİM ANMASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Haydarpaşa Garı\'nda Ankara\'da 2 yıl önce meydana gelen ve 101 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısının yıl dönümünde ölenler için anma düzenlendi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası\'na bağlı grup, Haydarpaşa Garı\'nda, 2 yıl önce Ankara\'da hayatını kaybedenler için bir anma programı düzenledi. \"10 Ekim Şehitlerini Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız\" yazılı pankart açan grup 1 dakikalık saygı duruşunun ardından açıklama yaptı.

Devlet Gül Bildikarı\'nın okuduğu basın açıklamasında, \"Bugünden geriye baktığımızda ,yaşadıklarımızın sadece 2 canlı bombanın kendisini patlatmasının ötesinde, siyasi tercihlerin, ihmallerin, görmezden gelmeleri ve en önemlisi de kimsenin saklayamacağı biçimde kastın olduğunu gördük\" dedi.

Patlamada ölenlerin fotoğraflarının ve hikayelerinin bulunduğu bir pano asıldı. Açılan deftere duygularını yazan bazı katılımcıların ağladığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Grubun görüntüsü

-Açılan pankart ve dövizler

Slogan atmaları

-Saygı duruşu

-Basın açıklaması

-Ölenlerin fotoğraflarının asıldığı pano

-Açılan deftere duygularını yazanlardan görüntü

-Ağlayanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



