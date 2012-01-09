Haydarpaşa Garı'na kafe ve gözlemevi

T24

İstanbul'un sembol mekânlarından biri olan tarihi Haydarpaşa Tren Garı, 2 yıllık bir dinlenme dönemine giriyor. Ulaştırma Bakanlığı, Ankara-İstanbul hızlı tren çalışması nedeniyle önümüzdeki mart ayında geçici olarak kapatacağı tren garını baştan aşağı restore edecek. Bu süre içinde tüm seferler duracak.Zaman Gazetesi’nden Kazım Pıynar’ın haberine göre; Restorasyon bittiğinde, daha önce yanan ve geçici olarak sacla kaplanan çatı katı tamamen kafeterya ve gözlem evi olacak. Diğer katlar ise müze, alışveriş merkezi ve gar şeklinde düzenlenecek.Haydarpaşa Garı'nı yenileme projesinin en önemli ayağını, mekânı halkın kullanımına açmak oluşturuyor. Kültür merkezi modeliyle yeniden düzenlenecek garın halkın daha çok vakit geçireceği bir yer olarak hazırlanması planlanıyor. Garın farklı katlarında alışveriş merkezi, müze ve kafeler de olacak. Gar içerisinde bulunan büfeler de garın içerisine alınarak katlara dağıtılacak ve buralara alışveriş yapılabilecek dükkânlar açılacak. Garın bir katında açılacak müzede gar ve Türkiye'nin tren geçmişiyle ilgili materyaller sergilenecek. Böylece işlemeleri ve tarihi ile Türkiye'nin en ihtişamlı tren garlarından olan Haydarpaşa Garı, Devlet Demiryolları'nın hikâyesini yansıtacak.Haydarpaşa Gar Müdürü Orhan Tatar, garın en üst katının kafeterya ve gözlem terası olarak düşünüldüğünü aktarıyor. Zaman zaman kendilerinin de bu kata çıkıp İstanbul silüetini izlediklerini belirten Tatar, proje sonrası bu tarifsiz manzarayı herkesin izleyebileceğini vurguluyor. Tatar, "Sıcak bir çay eşliğinde insanlar sevdikleriyle oturup İstanbul'u izleyebilecek. Ayrıca Haydarpaşa'nın denize bakan cephesinde bulunan kulelerin de gözlem terası olarak düzenlenmesi düşünülüyor. Buralara asansörle çıkılan seyir terası yapılması planlanıyor." şeklinde konuşuyor. Garın tarihle modernizmin bir yansıması olacağını kaydediyor.Tarihi yapıda, ilk olarak ocak ayı sonunda Gebze-Köseköy arası tren seferleri duracak. Bu süre zarfında Gebze'den Haydarpaşa'ya banliyö seferleri ise sürecek. Gar Müdürü Orhan Tatar, projeye göre mart ayından sonra banliyö seferlerinin de durdurulacağını belirtiyor. Tatar, bu tarihten 2013 sonuna kadar da garda restorasyon çalışmaları yapılacağını ifade ediyor. Yenilenen garın hızlı tren kapasitesini kaldırması amaçlanıyor. 2. Abdülhamid'in döneminde yapılan ve 1908 yılında hizmete açılan Haydarpaşa Tren Garı geçtiğimiz yıl çıkan yangınla yara almıştı. Yangın nedeniyle çatısı çökmüş ve 4. katı kullanılamaz hale gelmişti. Çatı geçici olarak sacla kapatılmıştı.