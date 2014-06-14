Haydarpaşa Garı satılıyor mu?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “özelleştirme kapsamına” alınacağını söylediği Haydarpaşa Garı dün ilk kez yabancı yatırımcı ile finansçıların katıldığı konferansa ev sahipliği yaptı. Toplantı akla, “Haydarpaşa Garı görücüye mi çıktı” sorusunu getirdi.

2. Abdülhamid döneminde, 106 yıl önce hizmete giren, İstanbul’un sembol binalarından Haydarpaşa Garı dün ilk kez, Mehmet Şimşek, Erdem Başçı, İbrahim Turhan gibi panelistler ve yabancı yatırımcı ile finans kurumların katıldığı uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı.

New York eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in de konuşmacı olarak katıldığı toplantı tabii hemen akla “Tarihi Haydarpaşa Garı uluslararası görücüye mi çıktı” sorusunu getirdi. Hatırlanacağı gibi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz aylarda tarihi gar binasının “özelleştirme kapsamına” alınacağını söylemişti.

7 milyar dolarlık hedef

Gila Benmayor’un Hürriyet’teki haberine göre, Şimşek, bu yıl 7 milyar dolarlık özelleştirme hedefine ulaşmak istediklerini belirterek “Haydarpaşa Gar ve Liman Dönüşüm Projesi imar çalışmalarından sonra özel programa alınacak ve özelleştirme projeleri arasına girecek” demişti.

Bağdat Caddesi’nin son yeşil alanı Tarım İl Müdürlüğü arazisinin özelleştirmeye devredildiğinin ortaya çıktığı günlerde Haydarpaşa Garı’nın aynı akıbete uğrayacağı ihtimali STK’ları harekete geçirdi.

Haydarpaşa şehrimizin gözbebeği. Nitekim, “New York’tan İstanbul’a Mega Şehirler ve Finans Merkezleri” konferansının duyulması üzerine “Haydarpaşa Dayanışması” kamusal alanın satışa çıkartılmaması çağrısını dün yineledi. Haydarpaşa’nın bir otel ya da AVM’ye dönüşmesi fikri bile oldukça ürkütücü. 2010’daki yangında çatısının bir bölümün yanan görkemli Haydarpaşa Garı’ndaki uluslararası konferansa dönersek… İçini daha önce görmeye fırsat bulmadığım gar binasının zemin katı tuvaletlerine kadar elden geçirilmiş, renkli camlı ve duvar süslemelerinin olduğu salonlarından biri konferans salonuna dönüştürülmüştü. Konferansın neden Haydarpaşa’da düzenlendiğini sorduğumda, yabancı konukların kaldığı Beşiktaş Four Seasons Oteli’nde uygun bir yer bulunmadığı gibi bir cevapla karşılaştım.

Bol sayıda yabancı yatırımcı vardı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkez bankası Başkanı Erdem Başçı, İMKB Başkanı İbrahim Turhan, Hüsnü Özyeğin ve Citibank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu’nu dinlemeye kimler gelmişti? Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv, Ali Koç, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Dream Restaurants Grup Başkanı Metin Ar, Turgay Ciner, Hayri Culhaçı gibi isimlerin yanı sıra bol sayıda yabancı diplomat. Ve tabii ki aralarında Katarlıların da olduğu bol sayıda yabancı yatırımcı.

Trenle yolculuk geri geliyor

Konferans öncesi ayaküstü sohbet ettiğim Katar Vakfı üyesi ve Oxford Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi’nin mimarı Profesör Abdel-Wahed El-Wakil’e Haydarpaşa Garı’nı nasıl görmek isteyeceğini sordum. “Sadece tren garı olarak” diyor. Dediğine göre, trenler, trenle yolculuk geri geliyormuş. Peki biz ne yaptık? Güzelim Haydarpaşa Garı’nı toptan devreden çıkardık.

Önce İngilizce

New York eski Belediye Başkanı Bloomberg, BM’nin Şehirler ve İklim Değişikliği konusunda ‘Sürdürülebilirlik Elçisi’. İstanbul’un bu çoğrafyada (dünyada değil) bir finans merkezi için potansiyeli olduğunu söylüyor. Finansal merkez için saydığı şartlar arasında, güvenli, ulaşılabilir bir şehir olmak gibi şeyleri sayıyor. Şartlar arasında ikinci sırada “İngilizceyi su gibi konuşmak” var. İngilizce, İstanbul’un en büyük sorunlardan biri gibi duruyor.