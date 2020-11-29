Haydarpaşa Dayanışması: Gar ne zaman açılacak?

T24 Haber Merkezi

Haydarpaşa Garı, 2010 yılında bakım çalışmaları sırsında çıkan yangında büyük hasar görmüştü. Haydarpaşa Dayanışması, yangının 10'uncu yıldönümünde bir basın açıklaması yaptı.

Haydarpaşa Garı'nın daha önce 3 kez daha büyük hasar gördüğü belirtilirken, her seferinde yenilenen yapısıyla ayakta duran garın acilen açılması gerektiği söylendi. Yangından sonraki restorasyon çalışmasında garın amacı dışında kullandığının altı çizildi. Açıklamada, "Gar’ın çatı katına sergi salonu, restoran ve konferans salonu gibi ticari işlevler verilmiştir. Binanın iç avlusunda çatıya çıkan şeffaf bir asansör ve iç avlunun üzerini kapatan şeffaf bir çatı örtüsü, yeraltı otoparkı ve çarşısı gibi yeni işlevler de öngörülmüştür" denildi.

Haydarpaşa'nın gar işlevi ile devam edebilmesi için Haydarpaşa Dayanışması bileşenleri, TMMOB Mimarlar Odası ve BTS’nin kararlı mücadelesi ve Kadıköy Belediyesi’nin restorasyon projesine inşaat ruhsatı vermemesi sonucunda ek restorasyon iptal edildi. 2016 yılında tekrar başlatılan restorasyon çalışmasının büyük bölümü tamamlandı ama hala gar açılmadı.

Marmaray ve YHT projelerinin inşası gerekçe gösterilerek yolcu ve yük taşımacılığına kapatılan Haydarpaşa Garı’nın tekrar açılabilmesi için, 2018 yılı başında tren raylarının yenilenmesi sırasında başlayan arkeolojik kazılar bitirilmelidir. Devam eden restorasyon ve arkeolojik kazılara dair çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

Haydarpaşa'nın restorasyonunun bir an önce bitmesi gerektiği ve garın gar olarak kalması gerektiği belirtilerek açıklama sonlandı.