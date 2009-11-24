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'Haydar'ı Kolundaki dövmesi ele verdi

IMF toplantılarını protesto ederken polis helikopterine havai fişek attıkları iddiasıyla gözatına alınan 3 kişi tutuklandı.

24 Kasım 2009 02:00

IMF ve Dünya Bankası toplantılarını protesto ederken bir polis helikopterini havai fişekle vurmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.

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IMF toplantılarını protesto gösterilerinde polis helikopterine havai fişek attıkları iddiasıyla aranan 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı. DHKP-C üyesi oldukları tespit edilen 6 kişiden havai fişeği ateşleyen Ali Haydar B.'nin kolundaki dövme polise ipucu oldu.

İstanbul'da 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen IMF ve Dünya Bankası toplantıları yoğun gösterilere sahne olmuştu. Bu gösterilerden birisinde eylemciler, polis helikopterine yapma roketle havai fişek fırlatmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eylemcileri belirlemek için harekete geçti. Kamera kayıtları incelendi. Bir eylemciye kolundaki dövme ve bilekliğinden ulaşılmaya çalışıldı. Polis kayıtta eylemciye bir arkadaşının 'Haydar' diye seslendiğini tespit etti. Sabıka kayıtları incelemesinde havai fişeği fırlatan kişinin Ali Haydar B., olduğu anlaşıldı. Onunla birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı. 6 zanlı İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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