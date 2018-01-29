T24 LogoT24 Logo
Spor

Haydar Yılmaz'dan Aytemiz Alanyaspor'a kötü haber

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor'un Bursaspor'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan takım kaptanı kaleci Haydar Yılmaz'ın sağ el baş parmağının kırıldığı ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi

29 Ocak 2018 12:39

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

AYTEMİZ Alanyaspor\'un Bursaspor\'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan takım kaptanı kaleci Haydar Yılmaz\'ın sağ el baş parmağının kırıldığı ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor\'un Bursaspor\'u 3-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında topu üstten kornere tokatlayıp mutlak golü önleyen kaleci Haydar Yılmaz elinden sakatlandı. Haydar Yılmaz\'ın çekilen röntgeninde sağ el başparmağının kırıldığı tespit edildi.
Maçtan sonra tedavisine başlanan ve ameliyat olması beklenen Haydar Yılmaz\'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Haydar Yılmaz\'ın yokluğunda kale Remy Riou veya Ufuk Ceylan\'a emanet olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHA AYTEMİZ Alanyaspor BursasporHaydar YılmazSüper LigAytemiz Alanyaspor BursasporMaçtanRemy RiouUfuk Ceylan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24