'Haydar, şimşir, kas gevşetici diyorlar'; Türkiye, dünyada en çok beyzbol sopası satılan ülkeler arasında!

Türkiye, profesyonel bir beyzbol ligi olmamasına rağmen dünyada en çok beyzbol sopası satılan ülkeler arasında. Spor ürünleri satan mağaza yetkilileri Türkiye'de beyzbol sahasının olmadığını hatırlatarak, "Türkiye’de neredeyse herkes beyzbol sopası alıyor. Oyun oynamak için almadıkları kesin. Hatta bazı müşteriler beyzbol sopası bile demiyor; haydar, cabbar, şimşir, kas gevşetici gibi lakaplar takarak bizden o şekilde talep ediyorlar" dediler.

Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle:

Beyzbol, Türkiye'de ligi olmayan, bir çok kişi tarafından kuralları bile bilinmeyen bir spor. Buna rağmen spor mağazalarında en çok satılan ürünler arasında beyzbol sopası var. Peki bu beyzbol sopası neden bu kadar çok satılıyor? Çünkü Türkler, beyzbol sopasını oyun için değil ‘güvenlik' amaçlı kullanıyorlar. Beyzbol kültürü Amerika kökenli olmasına rağmen Türkiye’deki beyzbol sopalarının neredeyse tamamı yerli üretim. Hepsi Türkiye’nin belirli bölgelerindeki marangozlarda üretiliyor. Hatta bazı firmalar özel sipariş alıp isme özel beyzbol sopası bile üretiyorlar. Ülkemizde hiç oynamadığımız bu oyunun sopasının satışları öyle bir sevieyedeki, ABD'de bile beyzbol sopası pazarı her sene yüzde 5 büyürken, Türkiye'de yüzde 15 büyüyor.

Türkiye’nin beyzbol sopası'yla ilk tanıştığı iller İzmir ve Adana

Türkiye’nin beyzbol sopası'yla ilk tanıştığı iller İzmir ve Adana. Çünkü, İzmir ve Adanalı taksiciler, henüz siyah-beyaz televizyon icat olmamışken, NATO ve İncirlik'teki Amerikalılar sayesinde, beyzbol diye bir sporun varlığından haberdar olmuş, krikodan bile önemli olan beyzbol sopasını keşfetmişler. Beyzbol sopası o dönemde bu illerden halka yayılıp moda olmuş.

Oyun amaçlı değil güvenlik amaçlı

Beyzbol sopası satışı yapan firmalardan Cosfer firması yetkilisi Ufuk Demir yaptığı açıklamada, “Türkiye’de neredeyse herkes beyzbol sopası alıyor. Oyun oynamak için almadıkları kesin. Çünkü Türkiye’de beyzbol sahası yok. Hatta bazı müşteriler beyzbol sopası bile demiyor; haydar, cabbar, şimşir, kas gevşetici gibi lakaplar takarak bizden o şekilde talep ediyorlar. Bana göre Türkiye’de beyzbol sopasını vatandaşlar güvenlik amaçlı kullanıyorlar. Oyun oynamak için değil.” ifadelerini kullandı.

"Arkadaşımda var bende de olsun"

Aylık 250-300 adet beyzbol sopası sattığını söyleyen Demir, “Beyzbol sopası satışları diğer spor aletlerine göre daha iyi. Aylık 250-300 adet satıyoruz. Kimi müşteri dış görünüşünü beğendiği için alıyor kimiside ‘arkadaşımda var bende de olsun’ modu ile alıyor. Bir de Türkiye’de arabası olan her insanın aldığı bir ürün bu.” dedi.

Beyzbol yerli üretimimiz oldu

Avessa Spor Malzemeleri sahibi Gencer İşler ise, “Türkiye’de beyzbol sopası artık yerli üretimimiz oldu. Genelde marangozlar bu işle ilgilenir. Alüminyum olanı da var meşe ağacından yapılanı da var. Vatandaşın zevkine göre değişiklik gösteriyor. Ben ayda 700- 800 adet beyzbol sopası satıyorum. Ama bu işi Türkiye’de birçok kişi yapıyor. Mevzuatta oyun sopası olarak geçtiği için herhangi bir yasaklaması da yok. Türkiye’de, ortalama fiyatı 10 TL ile 50 TL arasında değişiyor.” ifadelerini kullandı.

Sopaların boyları vatandaşın boyuna göre değişiyor

Delta Spor yetkilisi Serhat Atasoy ise yaptığı açıklamada, “Beyzbol sporu Amerika’da popüler olan bir oyun ancak Türkiye’de farklı oyunlar için kullanılıyor. Farklıdan kastetmek istediğimde ise güvenlik amaçlı kullanılıyor. Beyzbol sopaları boylarına göre çeşitlilik gösteriyor. Sopayı alan vatandaş eğer uzun boylu ise 70- 80 cm olanlarını tercih ediyor, kısa ise de 40-45 cm olanlarını alıyor” şeklinde konuştu.

Kurumsal ilk maç 1846'da

Beyzbol'un çıkış tarihi, her ne kadar kesin olarak bilinmese de 18.yy'da “Rounders” isimli İngiliz oyunundan geliştiği sanılmakta. 1846 yılında ABD'de New Jerseyde yapılan beyzbol maçı, kurumsal ilk beyzbol maçı olarak sayılır. 1846'daki maçtan sonra insanların ilgisini büyük ölçüde çeken beyzbol, hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Önceleri amatör olarak oynanan bu oyuna rekabet çok olduğu için profesyonel oynanmaya başladı ve 1871'de Ulusal Profesyonel Beyzbol Oyuncuları Birligi kuruldu. Fakat bu birlik 1876 yılında adını değiştirerek Profesyonel Beyzbol Kulüpleri Ulusal ligi oldu. Amatör ve Profesyonel olarak oynanan Beyzbol oyunu git gide daha da heyecanlı ve ilgi çekici bir hale geldi ve 1901 yılında Amerikan Ligi kuruldu. Amerikan Liginin kurulmasından iki yıl sonra ilk defa iki ligin şampiyonları birbiriyle maç yaptı.Beyzbol sporunun ilk defa uluslararası alanda yer alması ise, 1904 yılında St.Louis olimpiyatlarında yapılan gösteri maçı ile olmuştur.