Haydar El İbadi: PKK'ya müteşekkirim

Irak Başbakanı Haydar EL İbadi, "PKK’nın Irak Şam İslam Devleti’yle (IŞİD) mücadelesini Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile konuştum. Kendisine PKK, IŞİD’in katliam tehdidine maruz kalan insanları koruyor ve bu insancıl bir şey dedim" şeklinde konuştu.

'Irak topraklarına müdahale eden düşmanımızdır'

İMC TV'nin haberine göre, İbadi, “PKK sivilleri korurken ve onları güvenli bir yere ulaştırırken uluslararası insani yardım örgütlerine benzer bir görev yaptı. Türkiye’nin PKK’ya Irak topraklarında saldırması durumunda da karşı çıkacaklarını vurguluyor, Irak’ın izni olmadan Irak topraklarına müdahale yapan herhangi bir ülke düşman muamelesi görecek. Bunu açık söylüyoruz. Şu an PKK ile Türkiye arasında müzakere var. Eğer Türkiye onlarla müzakere yapıyorsa, biz neden ilişki kurmayalım, neden sivilleri korumak için anlaşmayalım" ifadelerini kullandı.