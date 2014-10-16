T24 LogoT24 Logo
Gündem

Haydar El İbadi: PKK'ya müteşekkirim

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, PKK'nin sivillerin korunmasında uluslararası yardım örgütlerine benzer bir görev yaptığını söyledi

16 Ekim 2014 20:20

Irak Başbakanı Haydar EL İbadi, "PKK’nın Irak Şam İslam Devleti’yle (IŞİD) mücadelesini Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile konuştum. Kendisine PKK, IŞİD’in katliam tehdidine maruz kalan insanları koruyor ve bu insancıl bir şey dedim" şeklinde konuştu.

'Irak topraklarına müdahale eden düşmanımızdır'

İMC TV'nin haberine göre, İbadi, “PKK sivilleri korurken ve onları güvenli bir yere ulaştırırken uluslararası insani yardım örgütlerine benzer bir görev yaptı. Türkiye’nin PKK’ya Irak topraklarında saldırması durumunda da karşı çıkacaklarını vurguluyor,  Irak’ın izni olmadan Irak topraklarına müdahale yapan herhangi bir ülke düşman muamelesi görecek. Bunu açık söylüyoruz. Şu an PKK ile Türkiye arasında müzakere var. Eğer Türkiye onlarla müzakere yapıyorsa, biz neden ilişki kurmayalım, neden sivilleri korumak için anlaşmayalım" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

ırak başbakanıhaydar el ibadiışidpkkahmet davutoğludüşmanmüdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24