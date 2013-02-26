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Haydar Dümen: Nil'in erkek olduktan sonra seksten haz alması imkansız!

Dr. Dümen, cinsiyet değiştirme operasyonunun genellikle pişmanlıkla sonuçlandığını iddia etti

26 Şubat 2013 16:14

26 yaşındaki oyuncu Nil Erkoçlar, 3 hafta önce 15 saatlik ameliyatla erkek oldu ve adını Rüzgar olarak değiştirdi. Rüzgar Erkoçlar'ın durumunu değerlendiren Dr. Haydar Dümen "Cinsiyet değiştirme ameliyatında pişman olanlara çok rastladım. Umarım Nil pişman olmaz" dedi.

Alınan hormonların psikolojiyi olumsuz etkilediğini belirten Posta gazetesi yazarı Dr. Dümen şunları söyledi:

"Cinsiyet değişim vakaları üzerinde 1970’den beri çalışıyorum. Bu kişiler cinsel açıdan erkek olamıyor. Seksten haz almaları da imkansız. Pişman olanlara çok rastladım. Alınan hormonlar ruh dengesini de olumsuz etkiliyor. Kişinin tek kazancı var; mavi nüfus kağıdıyla psikolojik açıdan rahatlamak. Keşke Nil bu ameliyatı olmasaydı."

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