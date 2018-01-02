Haydar Baş: Yiğit Bulut elimi öptü

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, "Milli Ekonomi Modeli" kitabına sahip çıktığını savunarak "Bana, 'Yiğit Bey sizi ziyaret etmek istiyor' dediler. Geldi, oturdu, sohbet ettik. Elimi öptü. Konuştuk benim modele sıra geldi. Ben, 'Bu model sizin bildiğiniz gibi bir model değil. Bunu sana anlatsam 3-4 saat sürer. Ama bizim Selim (Kotil) olsun, Harun (Kayacı) olsun bu meseleyi çok iyi biliyorlar. Sen bunlardan bu tezi öğren' dedim. Hatta Yiğit Bulut bizde birkaç program da yaptı. Sonra bir baktım pır uçtu gitti" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Baş, Trabzon'dan Meltem Medya grubunda yayınlanan 2017'den 2018'e Bakış programına konuk oldu.

Programda 2017 yılına dair olayları değerlendiren BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Milli Ekonomi Modeli ile sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Prof. Baş, Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı konuşmaya dikkat çekerek şunları söyledi:

"Biz 2013 yılının Şubat ayında Rusya Parlamentosu Duma'ya gittik. Yaklaşık 4.5 saat süren bir oturum oldu. Ben milletim adına gurur duydum. Rus Meclisi’nde şu ana kadar iki adam konuşmuş, biri Çin Devlet Başkanı, ikincisi de Haydar Hoca! Ama ben konuşmamla bir devrim yaptım ve kapitalizmi tarihe gömdüm. Bunu Rus bilim adamları söylüyor' dedi. Baş, kendilerinin Türkiye'de gizlediklerini ifade ederek Bu devrimi yapan bizi Türkiye'de gizlediler, bir hoş geldin bile demediler, Yiğit Bulut geldi, elimi öptü ama…’ "Bizi öyle bir gizlediler ki sanki ben Türkiye'de yokum. Mesela ekonomide çok enteresan olaylar tartışılıyor. Adamlar bana gelseler çözüm 5 dakikalık iş" dedi.

Baş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Hele danışman Yiğit Bulut var. Bana, 'Yiğit Bey sizi ziyaret etmek istiyor' dediler. Geldi, oturdu, sohbet ettik. Elimi öptü. Konuştuk benim modele sıra geldi. Ben, 'Bu model sizin bildiğiniz gibi bir model değil. Bunu sana anlatsam 3-4 saat sürer. Ama bizim Selim (Kotil) olsun, Harun (Kayacı) olsun bu meseleyi çok iyi biliyorlar. Sen bunlardan bu tezi öğren' dedim. Hatta Yiğit Bulut bizde birkaç program da yaptı. Sonra bir baktım pır uçtu gitti." diye ekledi. Baş, Yiğit Bulut'un Milli Ekonomi Modeli kitabına sahip çıktığını söyleyerek, 'Meğer birilerine yakın olmak için bizi basamak olarak kullanmak istedi. Dedim bunu bir haşlayayım. Benim haşlamam güzel olur. Sonra 'boş ver adamın ekmeği ile oynamayayım. Bizim yüzümüzden atarlar onu' dedim. Bir de baktım benim Milli Ekonomi Modeli kitabıma sahip çıkıyor. Bu kadarı çok fazla dedim. Bu kitabın kime ait olduğunu söyleyin ona dedim. Yiğit Bulut denilen arkadaş bu tip bir arkadaş. Sen şimdi bana öğrenci olamayan adamlarla bir kadro kurmuşsun, devleti idare etmeye çalışıyorsun." açıklanmalarında bulundu.