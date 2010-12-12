-HAYDAR ALİYEV NAHÇIVAN'DA DA ANILIYOR NAHÇIVAN (A.A) - 12.12.2010 - Muhammet İspirli/Hasan Hüseyin Koşger - Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölümünün 7. yılında, doğum yeri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde törenlerle anıldı. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanması sürecinde etkili olan ve daha sonra ülkede Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev'i anma dolayısıyla Nahçıvan Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov, Ali Meclis Üyeleri ve binlerce Nahcivanlı, Azatlık Meydanında bir araya geldi. Burada, Ali Meclis Başkanı Vasifov ve Meclis Üyeleri Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıtı önüne karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundular. Daha sonra meydanda toplanan Nahçıvanlılar anıtın önünden geçerek Aliyev'i andılar. Haydar Aliyev'i anma törenlerine halkın yoğun ilgisi dikkati çekerken, sabahın erken saatlerinden itibaren Aliyev anıtının önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi. Gün boyu sürecek törenlere Nahçıvan'ın tüm köy ve kasabalarından insanların katılacağı bildirildi. Törenlere katılan merhum Cumhurbaşkanı Aliyev'in sınıf arkadaşı Dövlet Memmedov Haydarov, Haydar Aliyev'i rahmet ve şükranla andıklarını belirterek, ''Kendisine Allah rahmet etsin, oğlu İlham Aliyev'e de can sağlığı diliyoruz. Biz onu unutmadık ve unutmayacağız'' diye konuştu. Türkiye ile yakın işbirliğine önem veren ve ''iki devlet, bir millet'' diyerek iki ülke halkı arasındaki kardeşliğe dikkati çeken Haydar Aliyev, 2003 yılında tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.