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Dünya

HAYDAR ALİYEV AZERBAYCAN'DA ANILIYOR BAKÜ (A.A)

12 Aralık 2010 14:55

-HAYDAR ALİYEV AZERBAYCAN'DA ANILIYOR BAKÜ (A.A) - 12.12.2010 - Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölümünün 7. yılında anılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve beraberindeki heyet, ölüm yıldönümü nedeniyle Haydar Aliyev'in ''Fahri Hıyaban''da bulunan anıt mezarını ziyaret ederek, çelenk ve gül bıraktı. Heyette, eski Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade, Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ramiz Mehdiyev ve diğer yetkililer yer aldı. Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı resmi törende Azerbaycan Milli Marşı okundu. Resmi törenin ardından anıt mezarı çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Fahri Hıyaban'daki törene, Türkiye'yi temsilen Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Türk Silahlı Kuvvetleri Bakü Ataşesi Tuğgeneral Özhan Ayaş, Müsteşar Rıza Kağan Yılmaz ve büyükelçilik personeli katıldı. 1920 yılında Nahçıvan'da doğan Aliyev, ilk, orta, lise öğrenimini Nahçıvan'da tamamladı. Üniversite eğitimini Bakü'de yapan Aliyev, 1969 yılında Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreterliğine getirildi. Sovyetler Birliği'nde politbüroya kadar yükselen tek Azerbaycanlı olarak bilinen Aliyev, 1990 yılında dönemin Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov ile arasındaki sorunlar nedeniyle görevden alındı. 1991-1993 yılları arasında Nahçıvan Milli Meclis Başkanlığı yapan Aliyev, Azerbaycan 2. Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey'in daveti üzerine Bakü'ye geldi. Azerbaycan Milli Meclis Başkanlığını üstlenen Aliyev, 1993 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak ülkenin 3. Cumhurbaşkanı oldu. Aliyev, 1999 yılında Türkiye tarafından Atatürk Barış Ödülüne layık görülmüştü. Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te vefat etmişti.

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