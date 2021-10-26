Haydar Ali Yıldız: Beyoğlu ruhunu kaybetmedi, ideolojik hesaplaşmaya kurban edilmemeli

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu ruhunu kaybetmedi. Bir ideolojik hesaplaşmayı bir mekân üzerinden yapmak ve Beyoğlu’nu kurban seçmek Beyoğlu’na yapılacak en büyük haksızlıktır" dedi.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Yıldız 'Beyoğlu ruhunu kaybetti' ve İstiklal Caddesi civarının 'Araplaştığı' yorumlarına yanıt verdi. "Beyoğlu ruhunu kaybetmedi. Bir ideolojik hesaplaşmayı bir mekan üzerinden yapmak ve Beyoğlu’nu kurban seçmek Beyoğlu’na yapılacak en büyük haksızlıktır" diyen Yıldız, "Sadece Arap turist değil, 7 kıtadan turisti ağırlıyoruz. Daha öncekinden daha fazla Arap olabilir ama batı ülkelerinden de turist var” ifadelerini kullandı.

"2.5 yıldır nargile kafe ruhsatı vermiyorum"

Yıldız, ‘Araplar dünyanın her yerine gidiyor ama hiçbir yerde bizdeki gibi Arapça tabelalar, Arapça müzikler, nargile kafeler yok' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tüm bunlar ekonomik. Mülk sahiplerinin tercihin faturası niye bize kesiliyor? Esnafın hitap ettiği kitle Arapsa Arap, batılı turistse İngilizce tabela var. Tabela kurallarını en çok ihlal edenler de büyük markalar. İngilizce tabela olunca şikayet yok. Arap turist Türkiye’yi daha çok tercih ediyor. Ne yapalım, yasaklayalım mı? Ben 2.5 yıldır nargile kafe ruhsatı vermiyorum. Yeni nargile kafeler açılmıyor, var olanlar denetleniyor. Tabela kirliliğine de müdahale ediyoruz.”

"Göçmenin barınma hakkını göz ardı edemeyiz"

Fatih ve Esenyurt’ta göçmenlere ev kiralanmaması kararını değerlendiren Yıldız, böyle bir düşüncesi olmadığını belirterek, "Göçmenin barınma hakkını göz ardı edemeyiz. Beyoğlu’nda göçmene kiralık ev vermeme gibi bir düşüncem yok" dedi.

2022'de elektrikli araçlar geliyor

Yıldız ayrıca, 2022’in ortasında Beyoğlu’nda elektrikli araçlarla ilgili bir sürprizinin olacağını söyledi.