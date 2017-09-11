Hayatlarını kolaylaştırmak için Türkçe öğreniyorlar

İlker KILIÇASLAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da merkez Şehzadeler İlçesi\'nde yaşayan İran, Irak, Suriye ve Afganistan uyruklular, sosyal yaşamlarını kolaylaştırmak, rahat alışveriş yapmak ve sağlık hizmetlerinde karşılaştıkları iletişim sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla İlçe Halk Eğitim Merkezi\'nin açtığı Türkçe okuma yazma kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi\'nde açılan Türkçe okuma-yazma kursuna katılan yabancı uyruklular, 136 saatlik eğitimle az da olsa Türkçe\'yi öğrenerek Türkler\'le daha kolay iletişim kurmaya başlıyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, kurs isteğinin yabancı uyruklulardan geldiğini anlatırken şöyle dedi:

\"Geçen 26 Temmuz\'da açtığımız A1 ve A2 seviyelerindeki Türkçe okuma- yazma kurslarına İran, Irak, Suriye ve Afganistan\'dan toplam 60 yabancı uyruklu kişi katıldı.Yabancıların sosyal yaşamlarını kolaylaştırabilmek amacıyla açtığımız A1 seviyesindeki kursumuz 15 Eylül\'de, A2 seviyesinde açtığımız kursumuz ise 14 Eylül tarihinde sona erecek. Kurslarımızın ikisi de 136 saatten oluşuyor. Bu kurslarımız tamamlandıktan sonra gelen talepler doğrultusunda bu ay sonunda yeniden kurs açacağız. Hedefimiz yabancı vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarında Türkçe bilmemekten kaynaklı yaşadığı iletişim sorunun ortadan kaldırmak.\"

\"1.5 AYDA SORUN ORTADAN KALKIYOR\"

Kurs öğretmeni Merve Kazancı da Türkçe konuşamadığı için zorluk yaşayan yabancı kursiyerlerin, 1,5 aylık eğitimin sonunda iletişim sorunun ortadan kalktığını söyledi. Kazancı yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

\"Pazarda, alışverişte ve insanlarla iletişim kurmalarında bizim dilimizi bilmedikleri için zorluk yaşıyorlar. Dolayısıyla Türkçe\'yi öğrenmek istiyorlar. Alfabemizden başlayarak, sayılar, günler aylar, zamanları öğreniyorlar. Bunları öğrendikten sonra yavaş yavaş cümle kurmaya, okumaya ve yazmaya başlıyorlar. Böylece sosyal hayatta daha pratik hale geliyorlar. Böylece sosyal yaşamda yaşadıkları iletişim sorunu ortadan kalkmış oluyor.\"

Kursa katılan 29 yaşındaki İranlı Meryem Sohrabi, Türk arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmak için Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirterek, \"1 aydır kursa katılıyorum. Sosyal hayatta insanlarla daha kolay iletişim kurabilmek amacıyla hem Türkçe okumayı-hem de yazmayı öğrenmek istedim. Artık cümleleri okuyabiliyorum. Arkadaşlarımla şimdi daha rahat konuşabiliyorum. Kendimi iyi bir şekilde anlatabiliyorum\" dedi.

İran\'dan 8 ay önce gelen ve 1 aydır kurslara katılan 35 yaşındaki Fatemeh Kacevend, özellikle alışveriş yaparken yaşadığı iletişim sıkıntısına çözüm bulmak için kursa katıldığını kaydetti. Kacevend, \"Alışveriş yaparken Türkçe konusunda sıkıntı yaşıyordum. Şimdi yavaş yavaş Türkçe konuşmaya başladım. Ancak tam manasıyla öğrenmiş değilim\" dedi.

Irak\'tan 3 yıl önce gelen İnşaat Mühendisi 30 yaşındaki Mustafa Albağdadi ise özellikle sağlık hizmetlerinde yaşadığı iletişim sıkıntısı için kursa katıldığını ifade ederken, şöyle konuştu:

\"Daha önce hastaneye gittiğim zaman doktorlarla zor iletişim kuruyordum. Alışverişte sıkıntı yaşıyordum. Daha önce Türkçe\'yi kitaplardan ve internet ortamından öğrenmeye çalıştım. Bir müddet kursa gittim. Kendimi daha çok ilerletmek amacıyla bu kursa katıldım. Artık rahatça diyalog kurabiliyorum.\"

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