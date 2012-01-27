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Dünya

Hayatının en cesur sorusu

Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Anatoliyaviç Medvedev, üniversitede soru-cevap oturumuna katıldı.

27 Ocak 2012 02:00




T24- Rusya Devlet Başkanı Medvedev, üniversitede katıldığı soru-cevap oturumunda bir öğrenci "Saddam gibi cesurca ölüme gitmeye hazır mısınız?" diye sorunca salonda buz gibi hava esti.



Hürriyet'in haberine göre, görevden ayrılmasına 40 gün kala Moskova Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi’ne giderek öğrencilerle buluşan Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Anatoliyaviç Medvedev, burada bir soru-cevap oturumuna katıldı.



Vladimir Polyakov adındaki öğrenci elinde “Sorumluluk” yazılı pankartla ayağa kalkarak, “Dmitriy Anatoliyaviç, günümüzde Rusya’da devrim koşulları oluştu. Yarın, öbür gün ülkemizde devrim patlak verirse siz tutuklanabilir, mahkeme karşısına çıkartılabilirsiniz. Hatta Saddam Hüseyin gibi ölüm cezasına çarptırılabilirsiniz. Böyle bir durumda Saddam gibi cesurca ölüme gitmeye hazır mısınız? Yoksa dost ülke Kuzey Kore’ye kaçmayı mı tercih edersiniz” diye sordu.


Şimdi devrim değil, evrim zamanı


Amfide bir anda ölüm sessizliğine oluştu. Yüz ifadesinden, gelen sert soruya kızgın olduğu anlaşılan Medvedev, “Hayatınızın en komik ve aynı zamanda en cesur sorusunu sorduğunuzu bilmenizi isterim” dedi. Medvedev şöyle devam etti:
“Ben savunduğum fikir ve düşünceler için ölmeye hazırım. Ama Rusya için devrim lafını aşırı ve anlamsız buluyorum. Ülkemiz devrimlerden bıktı usandı. Şimdi evrim zamanı. Reform ihtiyacını ben de görüyorum, ancak buna kesinlikle devrim tarifini yakıştıramam.”


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