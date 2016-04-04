Hayatını kaybeden Ramsey CEO'su Doğan, Erdoğan'ın da katıldığı törenle uğurlandı

Hayatını kaybeden Ramsey İcra Kurulu Başkanı ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) 2013-2015 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Doğan, Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı.

Ramsey İcra Kurulu Başkanı ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) 2013-2015 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Doğan hayatını dün kaybetmişti.

BMD'den yapılan yazılı açıklamada, Doğan'ın yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak, bu akşam vefat ettiği belirtilmişti.

Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra cenaze törenine Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve eski yeni birçok milletvekili katıldı.