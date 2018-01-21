Hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ŞANLIURFA\'ın Viranşehir İlçesinde 7 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanıp tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde yaşamını yitiren özel harekat polis Nurettin Söylemez (27), memleketi Adıyaman\'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Mardin\'de görevli evli ve 1 çocuk babası özel harekat polisi Nurettin Söylemez, Şanlıurfa\'nın Viranşehir İlçesinde 7 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. 7 ay sonra hastanede yaşam mücadelesini yitiren Söylemez\'in cenazesi, memleketi Adıyaman\'a getirildi. Özel harekat polisi Söylemez için bugün Yeni Mezarlık Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Söylemez\'in polis meslektaşları ailesi ve yakınları katıldı. Söylemez\'in cenazesi, kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınıp toprağa verildi.



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