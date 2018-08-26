Hayatını kaybeden McCain'den, 16 yaşındaki muhalife: Aynı görüşleri paylaşmıyor olsak bile sizi temsil etmekten onur duyuyorum

Siyasi stratejistlikten sözcülüğe kadar birçok pozisyonda uzun süre Demokrat Parti için çalışan Mo Elleithee’nin ABD’li Cumhuriyetçi Senatör John McCain’in hayatını kaybetmesinin ardından Twitter’dan yayınladığı mesaj dikkat çekti.

16 yaşındayken, kendi eyaletinin senatörü McCain ile ilk defa görüştüklerinde ‘aynı görüşleri paylaşmıyor olsalar bile kendisiyle tanışmaktan onur duyduğunu’ yazan Elleithee, Senatör’ün cevabını da paylaştı:

“Ben de aynı görüşleri paylaşmıyor olsak bile sizi temsil etmekten onur duyuyorum.”

McCain’in karşı safında çalışırken bile ‘kendisinin bir rol model’ olduğunu da söyleyen Elleithee, McCain’e teşekkür etti.