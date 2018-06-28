Hayatını kaybeden kadının evinden 82 tane köpek çıktı!

İngiltere’de, kısa süre önce hayatını kaybeden bir kadının davasının çözülebilmesi için evinin temizlenmesi gerekti. Bu nedenle eve gelen polis, evde yaşayan 82 tane köpek buldu. Ekip tarafından, köpekler evden toplanarak hayvan barınağına götürüldü.

Geçen sene Nisan’da İngiltere, Birmingham’da yaşayan, adı açıklanmayan bir kadın ölü bulundu. Kadının bir kaza sonrasında yaşadığı komplikasyonlardan dolayı öldüğü anlaşıldı. Detayların anlaşılması için evinin temizlenmesi gerekti.

Ancak evin içinde çok sayıda köpeğin bulunması polis ekiplerinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Evde tamı tamına 82 köpek bulunduğu anlaşıldı.

Hayvansever derneği olan RSPCA’nın ekipleri duruma müdahale etti. RSPCA müfettişi Herchy Boal yapılan çağrıda 30 köpek olduğunu duydu. Eve giderken destek ekip çağırdı. “İlk vardığımda evin depreme falan uğradığını sandım. Evin içinde 30 köpek olduğu söylenmişti ama içeride gezdikçe sayıları arttı. Birden bire çoğaldılar.” diye açıklama yaptı.

Gelen destek ekipten sonra köpekler toplanmaya başlandı. Herchy Boal, “Çağrıdaki sayıyı arttırsam da 40 köpekten fazlasının olamayacağını düşündüm. Bu kadar çok şivava türü köpek beklemiyorduk. Bulaşık makinesini çektik. Arkasında bize bakan 6 tane küçük yüz vardı. Nerelere saklanabildiklerini görünce şaşırdık.” dedi. Köpekler, masaların altına ve mutfak dolaplarının, sandalyelerin, koltukların arkasına saklanıyordu. Korkma ile saldırma arasında gidip gelen köpekler tek tek toplandı.

Herchy yaptığı açıklamada, “Köpekleri topladıktan sonra kafa sayımı yaptık ve 82 sayısına ulaştık. Hepsini RSPCA’ya bağlı olan Birmingham’daki Newbrook Hayvan Hastanesi’ne götürdük. Hayvanların birçoğu tüylü, pire ve yanıklarla doluydu. Kadın ve kocası Stephan, eve yıllar önce Tinkerball ve Blue adında iki şivava türü köpek almış. Maalesef, çift köpeklerini kısırlaştırmadığı için 4 yıl içinde üreyerek sayıları 82’yi bulmuş. Bu köpeklerin hepsi onların soyundan geliyor. Bu klasik bir istifleme durumu iken her şeyin özellikle köpeklerin kontrolünü kaybettikleri kesin. 4 köpek Stephan’a geri verildi. O köpekler saldırgandı ve davranış sorunları vardı. Onu görünce ruh halleri tamamen değişerek mutlu ve sakin bir hal aldılar. Bu gerçekten çok üzücü bir durumdu ama benim için olaya dahil olan köpeklerin sayısından dolayı gerçekten unutulmaz bir şeydi.” dedi.