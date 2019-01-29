Hayatını kaybeden eski milletvekili için TBMM'de tören

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15'inci dönem Milletvekili Süleyman Yıldırım (84) için TBMM'de tören düzenlendi.

Ankara'da dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden evli ve 6 çocuk babası Süleyman Yıldırım için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Yıldırım'ın ailesi ile birlikte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanvekili Levent Gök, TBMM İdare Amiri Ahmet Yegin, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP'li milletvekilleri katıldı. Törenin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yıldırım'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli'ye götürüldü. 15'inci dönem (1973-1977) Tunceli Milletvekili olarak görev yapan Yıldırımın cenazesi, yarın Güleç Köyü mezarlığında toprağa verilecek. (DHA)