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Hayatını kaybeden akademisyenin ailesi görgü şahidi arıyor

Yaşar Bayır, önüne kıran taksi ile çarpıştıktan sonra iç kanama geçirip hayatını kaybetmişti

03 Temmuz 2016 01:22

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 29 Haziran günü motosikletiyle emniyet şeridinde ilerlerken önüne direksiyon kıran ticari taksiyle çarparak yere düşen ve iç kanama geçirip hayatını kaybeden Yrd. Doç. Dr. Fırat Bayır’ın ailesi, görgü şahidi arıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü mezunu Yrd. Doç. Dr. Fırat Bayır’ın cenazesi, dün Beylikdüzü’ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Bayır’ın üniversiteden öğrencileri ve akademisyen arkadaşları da katıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cenazeye katılarak Bayır ailesine başsağlığı diledi. Genç akademisyenin cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

 

“Bize ulaşsınlar”

 

Milliyet'te yer alan habere göre, genç akademisyenin annesi Yaşar Bayır, oğlunun ölümüne sebep olan taksicinin müşteri kapmak için trafik kurallarını çiğnediğini söyleyerek, “Trafik kazasının raporunu tutan polisler görgü şahitlerinin ifadelerini almalarına rağmen isimlerini yazmamış. Görgü şahitlerinin bize ulaşmasını istiyoruz” dedi.

 

 

 

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