666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, yağmur altında rakibi Ali Gürbüz ile yarı final müsabakasında 2 saat 15 dakika mücadele eden İsmail Balaban, sakatlık yaşamamak için final müsabakasından çekilmek zorunda kaldığını söyledi.

İsmail Balaban yaptığı açıklamada, 2014'te Kırkpınar'daki 91 dakikalık güreşin ardından hayatının en uzun müsabakasını Elmalı'da yaşadığını belirtti.

Tarihte günlerce süren güreşlerin anlatıldığını aktaran İsmail Balaban, "Kırkpınar'da iki pehlivanın günlerce güreştiği ve en sonunda da güreştikleri yerde vefat ettikleri rivayet edilir. Puanlama sistemine geçilmesinden dolayı artık çok uzun müsabakalar olmuyor. Kırkpınar'da 2014'te Mehmet Yeşil Yeşil ile çıktığım müsabaka 91 dakika sürmüştü. Elmalı'daki maç ise 2 saat 15 dakika sürdü. Hayatımın en uzun maçı oldu. Hava şartları çok zordu. Yağmur, dolu vardı. Bir maçta 3-4 mevsimi gördük" diye konuştu.

Çok hareketli geçen maçta rakibi Ali Gürbüz ile çok fazla pozisyona girdiğine değinen 31 yaşındaki güreşçi, teknik uygulamak isterken maçı kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

"Çıkıp elimden geleni yaptım"

Zorlu mücadelenin ardından finale yükseldiğini anımsatan İsmail Balaban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finale çıktım ama çok fazla su kaybı yaşamıştım. Vücudum çökmüş durumdaydı. Çok da dinlenemedim. Yarım saat sürmeden sahaya çağrıldım. İnsan vücudu da beli bir yere kadar dayanabiliyor. Çıkıp elimden geleni yaptım. Elmalılıyım, oraların çocuğuyum. Bu sebeple Elmalı güreşlerinin benim için ayrı bir önemi var. Kısmet, birincilik nasip olmadı. Çok zorlu müsabakalar yaparak finale geldim ancak maçta kramplar girmeye başladı. Sakatlık yaşamamak için müsabakadan çekilmek zorunda kaldım"

Finale kadar 6 rakibiyle maç yaptığını anlatan İsmail Balaban, bireysel sporun takım sporuna göre çok daha zor ve yorucu olduğunu kaydetti.

666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde finalde Orhan Okulu karşısında sağlık sorunları nedeniyle çekilmek zorunda kalan Konyaaltı Belediyesi güreşçisi İsmail Balaban, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013-2017 yıllarında olmak üzere iki kez başpehlivanlığı kazanmıştı.