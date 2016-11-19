"Hayatımın amacı Trump'ı öldürmek" yazan genç hâkim karşısına çıktı

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ı, sosyal medya üzerinden attığı tweetle öldürmekle tehdit eden şüpheli, hâkim karşısına çıkartıldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki Zachary Benson'un, "Hayatımın amacı Trump'ı öldürmek" şeklinde tweet attığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.

Hâkim karşısına çıkarılan Amerikalı gencin başkanı ölümle tehdit suçundan 5 yıla kadar hapse çarptırılabileceği belirtildi.

ABD Gizli Servisi adına konuşan üst düzey yetkili, Amerikalı gencin Trump hakkındaki tweeti 9 Kasım'da attığını ifade ederek, Benson'ın Twitter hesabının kapatıldığını söyledi.

Ayrıca, ABD basınına konuşan üst düzey yetkili, gencin Trump’ı ölümle tehdit ettiği belirtilen tweeti paylaştığını kabul ettiğini kaydederek, "Benson, bu tweeti gerçekten kastederek yazmadığını söylüyor. Trump'ın politikalarının ABD'de işgücünü etkileyeceğini düşünerek tepki göstermiş." ifadelerini kullandı.

Mart ayı içinde de ABD Başkanı Barack Obama'yı sosyal medya üzerinden öldürmekle tehdit eden 55 yaşındaki kişiye 3 yıl hapis cezası verilmişti.