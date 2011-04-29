T24 - A.Gücü’nün yabancı futbolcuları önceki günkü idmanda şakacı Mustafa Karadeniz’in kurbanı oldu! Yerli oyuncuların haberli olduğu şakada Karadeniz, önce topları mühürletti, arkasından “Birbirinize kibar davranın. ‘Hayatım, canım bir orta yapar mısın’ diye seslenin” talimatını verdi, finalde ise bazı oyuncuları dövmeye kalktı.



Yaptığı şakalarla ismini duyuran Mustafa Karadeniz’in son kurbanları Ankaragücü’nün yabancı oyuncuları oldu. Sarı lacivertli ekibin önceki gün yaptığı antrenmana, teknik direktör Mesut Bakkal’ın yeni yardımcısı olduğunu söyleyerek çıkan Karadeniz, yabancılara unutamayacağı anlar yaşattı. Yerli futbolcuların haberdar olduğu şakada, yabancı futbolcular Rajnoch, Cerny, Sapara, Gabric, Vittek, Bednar ve Sestak, Karadeniz’in hareketleri karşısında şoke oldular.



Mustafa Karadeniz, idmanın ilk bölümünde futbolculardan pas çalışması sırasında toplarını mühürletmelerini istedi ve onları saha kenarında mühürle bekleyen görevliye yönlendirdi.

Kulüpte herkesin kendisine ait bir gol sevinci belirlemesi gerektiğini ifade eden Mustafa Karadeniz, futbolculara yaptırdığı gol vuruşu çalışmasının ardından, tribünlere karşı yapmaları gereken sevinç hareketlerini gösterirken de ilginç görüntüler ortaya çıktı.





Lütfen pas atar mısınız?



Ardından çift kale maçta futbolcuların pas alışverişindeki hitap tarzını eleştiren Mustafa Karadeniz’in paslaşmalarda oyuncuların birbirlerine “Fatih Bey lütfen pas atar mısınız?”, “Hayatım, canım bir orta yapar mısın?” gibi daha kibar ifadeler kullanmalarını istemesi de yabancı futbolcuları hayretler içerisinde bıraktı.



Şakacı Karadeniz’in saha içi ambulansı olarak kullanılan araca binerek maçın yapıldığı sahanın içine girmesi ve futbolculara taktik vermesi de yabancı oyuncuların anlam veremediği davranışlardan birisiydi.





Kameralara el sallattı



Mustafa Karadeniz, antrenman sonrası geçen hafta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı analizi için futbolcuları analiz odasında toplayarak, pozisyonları izletti. Maçta hata yapmış olan futbolcuları sert bir dille eleştiren ve salonun dışına çıkartarak dövüyormuş havası verdi. Bir pozisyondaki hatası yüzünden Rajnoch’u yanına çağıran Mustafa Karadeniz, futbolcunun kendi karşısında çok zor anlar yaşaması üzerine şakayı açıklayarak tüm oyuncuları televizyon kamerasına el sallamaya çağırdı.





'Biraz daha üzerime gelse vurabilirdim'



Şakacı Mustafa Karadeniz’ in akla mantığa uymayan davranışları, A.Gücü’nün yabancılarını resmen çileden çıkardı. En ilginç tepki Gabric’den geldi. Hırvat futbolcu, arkadaşlarına, “Merak etmeyin, bu adam bu kafayla burada 5 gün kalamaz” diyerek, yüreklerine su serpmeye çalıştı! Diğer yabancılar ise şunları söyledi:



Jan Rajnoch: Öyle, saçma sapan konuşuyordu ki, kendimi kaybetmek üzereydim. Biraz daha üzerime gelse, vurabilirdim.



Vittek: İdmana çıkmadan önce yeni antrenör olduğunu söylediler. Hareketleri biraz tuhaftı. Fakat, saha kenarında duran televizyoncu kadın arkadaşlara cep telefonunu verirken gördüğümde, garip şeyler olacağını anladım.



Stanislav Sestak: Topları kenarda mühürletip getirin deyince çok vahim bir durumla karşılaşacağımızı anladım. O andan itibaren onunla diyaloğumu kestim.