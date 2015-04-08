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Hayati Yazıcı'nın eşinden aday listesine tepki: Güvenilir olmak meziyet değilmiş

'Yazık AK Parti bunlarla mı seçime gidecek'

08 Nisan 2015 17:33

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın eşi ve AKP İstanbul İl Kadın Kolu kurucu üyesi Selma Yazıcı, AKP'nin milletvekili aday listesine "Yazık AK Parti bunlarla mı seçime gidecek!!! Partili olmak ,yıllarca partide ter dökmek ,çalışkan ,güvenilir olmak meziyet değilmiş gördük. İllada birilerine yakın mı olmak gerekiyor?" sözleriyle tepki gösterdi.

7 Haziran seçimlerinde AKP'nin milletvekili adaylarının belirlenmesi ve açıklanan listeye Selma Yazıcı Twitter hesabından tepki gösterdi. Yazıcı şu mesajları paylaştı.

"Biraz bağır çağır, biraz şarkı söyle, biraz çalışır gibi yap adaylık senin de olsun!!! Yazık AK Parti bunlarla mı seçime gidecek !!! Partili olmak, yıllarca partide ter dökmek, çalışkan, güvenilir olmak meziyet değilmiş gördük .Gerçekten hak eden adayları listede görememek veya seçilemeyecek pozisyonda görmek üzücü. İlla da birilerine yakın mı olmak gerekiyor?"

Birçok Twitter kullanıcısının capslerini aldığı mesajlarını kısa bir süre sonra hesabından kaldıran Yazıcı, daha sonra ise şu açıklamlarda bulundu; "Özgür birey olarak yanlışa yanlış derim. Bazı kişiler yazdıklarımdan komik anlamlar çıkarmaya çalışıyor, boşuna birşey aramayın yazdıklarım gayet açık .Öküz altında buzağı aramayın. Açıklanan listeyi beğenmemiş olmam Ak Parti karşıtı olma anlamını taşımıyor. Bu partinin kurulumundan bu zamana emeğim var, yanlışa yanlış derim."

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