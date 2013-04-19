Hayati Yazıcı'dan yardım isteyen işsiz gence tavsiye: İş arayın

Artvin’in Hopa İlçesi’nde Sarp Sınır Kapısı’nda kimlikle geçiş işlemleri için işe alınan ancak geçiş ücretinin 1 liradan 15 liraya çıkarılmasının ardından geçen hafta işlerine son verilen 14 kişi, bölgede incelemelerde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile görüştü.

Bakan Yazıcı, sorgusuz sualsiz işten çıkarıldıklarını anlatarak kendilerine yardımcı olunmasını isteyen işçilere umut vermeyerek, iş aramalarını istedi.

Yazıcı, işçiler adına konuşan Olcay Tan’a, "Ben senden, ’17 ay çalıştım, çok teşekkür ederim. Emeğimin karşılığını aldım’ demeni beklerdim" diyerek sitem etti.



14 işçinin işine son verildi



Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Ankara’dan uçakla Gürcistan’ın Batum havaalanı üzerinden Artvin’in Hopa İlçesi Sarp Sınır Kapısı’na geldi, gümrük sahasında yapılacak yeni düzenlemeler ile ilgili olarak yetkililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Hopa Kaymakamlığı’nca Sarp Sınır Kapısı’nda kimlikle geçiş işlemleri için işe alınan ancak geçiş ücretinin 1 liradan 15 liraya çıkarılmasının ardından işlerine son verilen 14 kişi Bakan Yazıcı’nın önüne çıktı.



Yazıcı, yardım isteyen işçilere 'iş arayın' dedi



İşlerine sorgusuz sualsiz son verildiğini anlatan işçilerden Olcay Tan’ın, "Çoluk çocuğumuz var" sözleriyle yardım edilmesini istemesi üzerine konuşan Bakan Yazıcı, umut vermedi, iş aramalarını istedi. "Kimlikle geçişlere ilişkin bir yasal düzenleme olmadığı için Valiliğin bir uygulaması vardı. O kapsamda 14 kişi istihdam edilmişti. Ama buna son verildi. İş-Kur bünyesinde iş arama çalışmalarınızı sürdürün" diyen Bakan Yazıcı, kapıda 17 ay çalıştığını öğrendiği Olcay Tan’a, "Ben senden, ’17 ay çalıştım, çok teşekkür ederim. Emeğimin karşılığını aldım’ demeni beklerdim" diyerek sitem etti.