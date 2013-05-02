Hayati Yazıcı: Milletvekilleri de biber gazı yiyebilir!

TRT Türk’te yayınlanan “Görüş Farkı” programına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı siyasi gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Dün yaşanan 1 Mayıs olaylarını değerlendiren Yazıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in biber gazı yemesiyle ilgili olarak "Önlem olarak gaz kullanılmışsa önlem olarak su kullanılmışsa oradan geçen insanların milletvekili olup olmaması ya da kamu görevlisi olup olmaması durumunda yapacak bir şey yok." dedi.



'Milletvekilleri de biber gazı yiyebilir'



Bakan Hayati Yazıcı, 1 Mayıs’da biber gazından etkilenen CHP’lileri de eleştirdi. Yazıcı, “Önlem olarak gaz kullanılmışsa önlem olarak su kullanılmışsa oradan geçen insanların milletvekili olup olmaması ya da kamu görevlisi olup olmaması durumunda yapacak bir şey yok. Milletvekilleri de biber gazı yiyebilir. Oradan geçip geçmemesi önemli. 'Ben buradan parti binama gidiyordum' bilmem ne, asıl bunlar fantezi. Çünkü sizin o gün o saatte o koşullarda parti binanızda olsa şayet bir tehlike riski varsa siz de buna yardımcı olacaksınız. Provokasyon yapan göstericilere destek verir nitelikte bizim siyasilerimizin eleştiride bulunmalarını kabul etmiyorum” dedi.



'Milletvekilleri tutuklu değil, tutuklu olanlar milletvekili yapıldı'



“Milletvekilleri tutuklu değil. Tutuklu olanlar milletvekili yapılmış. Tutuklu olanları yargılama sürecini başkalaştırmak amacıyla tutuklu vekilleri aday olarak üstlenmiş meclise taşımışsınız. Millet oy verirken elbette ki partisine oy veriyor. Kimse isimlere bakmıyor ki. Lidere bakar partinin genel başkanına bakar. Ben bunu 12 Haziran seçimleri öncesinde de dedim. Bu yargı süreci için yapılmış bir plandır. Bunların seçilmesi sağlanacak. Sonrada denecek ki bak millet seçti yargı bırakmıyor. Yargıya yüklenecekler demiştim."