-HAYATİ YAZICI ''HİDO''YU İZLEDİ WASHINGTON (A.A) - 05.02.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) 12 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, deplasmanda Washington Wizards'ı 110-92 yendi. Hidayet, 32 dakika süre aldığı karşılaşmada 7 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Magic'de Dwight Howard, 22 sayı, 15 ribaundla ''double-double'' yaparken, Ryan Anderson 19, Jason Richardson da 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Evsahibi takım Wizards'ta ise Nick Young ve Kirk Hinrich'in 17'şer sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Verizon Center'da yaklaşık 19 bin seyircinin önünde oynanan karşılaşmayı, Washington'da bulunan Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan da eşleriyle birlikte izledi. Semih Erden'in takımı Boston Celtics ise kendi Dallas Mavericks'e 101-97 yenildi. Erden, 7 dakika süre aldığı karşılaşmada 4 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Mavericks'te Dirk Nowitzki 29 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken, Jason Terry de 17 sayıyla takımının galibiyetine katkıda bulundu. Mavericks'te Tyson Chandler, 14 sayı, 15 ribaundla ''double-double'' yaptı. Celtics'te, Ray Allen'ın 24, Kevin Garnett'in ise 16 sayısı galibiyete yetmedi. Mehmet Okur ise takımı Utah Jazz'ın deplasmanda Denver Nuggets'ı 113-106 yendiği maçta forma giymedi. Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Charlotte Bobcats: 97 - Miami Heat: 109 Indiana Pacers: 100 - Portland Trail Blazers: 87 Philadelphia 76'ers: 100 - New York Knicks: 98 Toronto Raptors: 111 - Minnesote Timberwolves: 100 Atlanta Hawks: 101 - Los Angeles Clippers: 100 Detroit Pistons: 92 - New Jersey Nets: 82 Memphis Grizzlies: 112 - Cleveland Cavaliers: 105 Phoenix Suns: 107 - Oklahoma City Thunder: 111 Sacramento Kings: 100 - San Antonio Spurs: 113