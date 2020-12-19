Hayatı oksijen cihazına bağlı hastanın elektriği 322 liralık fatura yüzünden kesildi

Ankara Yenimahalle'de yaşayan 55 yaşındaki A.I. yaklaşık 1 ay önce Koronavirüs'e yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından hastalığı yenen A.I.’nın akciğerlerinde hasar kaldı. Ömür boyu oksijen tüpüne bağlı yaşamak zorunda olan A.I.’nın elektriği Başkent Elektrik tarafından kesildi.

A.I.’nın durumunu gündeme getiren CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Vatandaşımız solunum yetmezliği çekiyor, nefes alamıyor, hayatını oksijen cihaza bağlı olarak sürdürüyor. Başkent Elektrik ise bu durumu umursamadan vatandaşımızın elektriğini kesiyor. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Sizde hiç Allah korkusu, sizde hiç insanlık yok mu?" dedi.

Kaya, A.I.’nın günde en az 16 saat oksijen tedavisi alması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Koronavirüsü ağır atlattığı için ömür boyu oksijen tüpüne bağlı şekilde yaşayan vatandaşımıza birkaç gün önce elektrik şirketinden telefon geliyor ve faturasını ödemediği takdirde elektriklerinin kesileceği söyleniyor. Vatandaşımız da çaresizce durumunu anlatıyor, elektrikleri kesilirse nefes alamayacağını söylüyor ancak dikkate alınmıyor ve 'Ben bilmem, fatura ödenmediği takdirde elektrikleri kesmek zorundayız’ cevabı veriliyor.

Nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir insanlıktır? Vatandaşımızın sağlık durumu ortada, raporu ortada. Elektriği kesilirse ölecek. Bu bilinmesine rağmen Enerjisa’dan gelen mesajla 322.70 TL’lik faturadan dolayı elektrikleri kesiliyor. Yaşamı cihaza bağlı bir hastanın elektriğini kesmek onu ölüme terk etmektir. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Elektrik olmadan bu hasta nasıl nefes alacak? Bunu düşünmüyor musunuz? Yazıklar olsun. Vatandaşımızın sadece elektriğini değil nefesini de kestiniz. Canına kast etmeye çalıştınız. Çok şükür ki hastamız size rağmen, büyük vicdansızlığınıza rağmen hala yaşıyor. Yaşamını yitirseydi, bunun hesabını kim verecekti?

Vatandaşımızın eşi de kanser hastası, kısa bir süre içinde ameliyat olacak. Kendisi 55 yaşında ve emekli maaşıyla geçiniyor. Devletimizin, bu zor ve sıkıntılı günlerde vatandaşlarına destek olması gerekiyor. "Pandemi sürecinde elektrik paralarını biz ödeyeceğiz, kimsenin elektriği kesilmeyecek" demek çok mu zor? Bunu yapmak çok mu zor? Cihaza bağlı hastalarımızın elektriklerinin kesilmemesi çok mu zor? Vatandaşımız telefonda derdini görevliye anlatmış, raporu elinde. Buna rağmen elektriğinin kesilmesi hangi vicdana sığar?

Şimdi bu vatandaşımız Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’ye başvuruda bulunarak bir daha elektriklerinin kesilmemesi için ‘kesme blokajı’ talep etti. Çünkü bir kez daha elektrikleri kesilirse yaşamını kaybedebilir. Buradan Enerjisa ve Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Vicdanlı olun! Vatandaşımızın dilekçesine ve çağrısına kulak verin, elektriklerinin bir daha kesilmemesi için gereken blokajı gerçekleştirin. Elektrik kesintisi yüzünden kaybedilen bir yaşamın hesabını veremezsiniz. (ANKA)