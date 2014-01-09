Hayati Hilmioğlu: Başbakan bir şey yaptı yaptı, yapmadı kardeşim ölüyor

Ergenekon davası kapsamında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Rektör Fatih Hilmioğlu’nda üçüncü bir kanser nodülü bulunduğuna ilişkin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi raporu, kardeşi Hayati Hilmioğlu’nun Başbakan’a seslenmesine neden oldu. Hürriyete konuşan Hayati Hilmioğlu, Silivri Cezaevi’nde bulunan kardeşi için, “Başbakan bir şey yaptı yaptı, yapmadı adam ölüyor” dedi.

İleri düzeyde siroz hastası olan Fatih Hilmioğlu, üniversite hastanelerinde alınan raporalar rağmen tahliye edilmedi.

Adli tıp izin vermedi

Tahliye edilmemesine gerekçe olarak da Adli Tıp Kurumu’ndan gelen “cezaevi şartlarında tedavisi yapılabilir” raporları etkili oldu. Fatih Hilmioğlu’nun kardeşi Hayati Hilmioğlu ise şunları söyledi:

“Fatih, 20 yıldır siroz hastası. Cezaevine girdikten bir ay sonra yaşadığı stres nedeniyle bir anda yüz felci yaşadı. Bu rahatsızlık nedeniyle Haseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüz felci tedavisi için verilen ilaçlar, ters etki yarattığı için Fatih bir de karaciğer kanserine yakalandı. İki kanser nodülü oluştu. Bunun üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yatırdılar. 21 ay burada kaldı burada.”

‘Cezaevinde ölür’ dediler

Bu süre içinde 3 tane sağlık kurulu raporu alındı. Alınan raporlarda, ‘bu hasta ileri derecede siroz hastasıdır, kanser başlangıcı teşhis konuldu. Bu cezaevi koşullarında kesin ölür’ denildi. Biz bu raporları Adli Tıp Kurumuna sunduk. Aynı zamanda mahkemeye de verdik. Mahkeme tahliye kararı vermedi. Adli Tıp Kurumu da ‘cezaevi şartlarında tedavisi yapılabilir’ dedi.

Sıfırdan yargılama talebindeyiz

22 yaşındaki oğlunu kaybetti. Psikolojisi bozuk durumda. Buna ilişkin de bir raporu bulunuyor. Yaşayan adamı öldürdüler. Bunların yaptığı yargılama adı altında haksız yere cezalandırmadır. Yeniden yargılama değil, sıfırdan yargılama talebindeyiz. Başbakan bir şey yaptı yaptı, yapmadı adam ölüyor. Kardeşim ölüyor. Sadece kardeşimle ilgili bir durum değil bu. Cezaevlerinde haksız yere yatan benzer durumda olan çok sayıda mahkum bulunuyor.”