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Dünya

Hayatı film olan ABD'li gangster yakalandı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 16 yıldır kaçak olan James "Whitey" Bulger'ın

23 Haziran 2011 03:00

T24 - Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 16 yıldır kaçak olan James "Whitey" Bulger'ın Los Angeles yakınlarında gözaltına alındığını açıkladı. 81 yaşındaki Bulger'ın uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı, 60 yaşındaki Catherine Greig ile birlikte gözaltına alındığı ve günün ilerki saatlerinde mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

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19 Cinayet olayına karışmakla suçlanan Bulger, FBI'ın "En Çok Aranan 10 Kişi" listesinde yer alıyordu. Bulger'in hayatı, Martin Scorsese'nin The Departed (Köstebek) filmine esin kaynağı olmuştu. James "Whitey" Bulger'ın, 1970 ve 1980'lerde Winter Hill çetesinin başını çektiğine inanılıyordu.

Bulger ile Greig'in Santa Monica'da gözaltına alınmaları, FBI'ın halka, özellikle Catherine Greig'i hedef alan 30'ar saniyelik duyurular yayımlamaya başlamasını izliyor. Bu yayınlar özellikle Greig yaşındaki kadınlara yönelik programlar arasında serpiştirilmiş ve izleyicilerden Greig'i bulma konusunda yardım istenmişti.

FBI yetkilisi Richard Deslauriers, çiftin herhangi bir olay çıkmaksızın ele geçirildiğini açıkladı. Winter Hill çetesi, Boston kenti çevresinde tefecilik, kumar ve uyuşturucu ticareti işlerini yürüten daha çok İrlanda kökenli Amerikalılardan oluşan bir çeteydi. Bulger, 21 cinayet olayı ve haraç kesme olayıyla bağlantılı olarak tutuklanacağı sırada ortadan kaybolmuştu.

James "Whitey" Bulger'ın ortadan kayboluşu ardından, kendisinin aslında uzun yıllardır FBI'a muhbirlik yaptığı ve rakip gangsterleri ihbar ettiği öğrenildi. Bu durum, FBI'ın James Bulger ve Winter Hill çetesinin işlediği öne sürülen suçları uzun zaman boyunca görmezden geldiği suçlamalarını doğurmuştu.


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