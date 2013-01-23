Hatay'da gözaltına alınan 28 TGB'li serbest bırakıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, NATO askeri olduğu belirtilen 2 sivilin başına çuval geçirilmeye çalışılmasıyla ilgili gözaltına alınan 28 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, olayla ilgili gözaltına alınan TGB Genel Başkanı İlker Yücel'in de aralarında bulunduğu 28 kişi, götürüldükleri İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup Türkiye'ye konuşlandırılacak patriot hava savunma sistemleriyle ilgili NATO askeri olduğu belirtilen 2 sivilin başına çuval geçirmeye çalışmış, gruba müdahale eden polis, TGB Genel Başkanı İlker Yücel'in de aralarında bulunduğu 28 kişiyi gözaltına almıştı.