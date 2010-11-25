'Hayata Dönüş'ün oprerasyon kayıtları istendi

T24

PLAN YAPILDI MI?



GENELKURMAY'A DA YAZI





ZORLA GETİRME KARARI



VİDEO KAYDI ALINMIŞSA...



BULUNDUKLARI YERDE İFADE



Bayrampaşa Cezaevindeki 'Hayata Dönüş Operasyonu' sırasında görev sınırlarını aşarak 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri öne sürülen dönemin 39 jandarma görevlisinin yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:Mahkeme heyeti, dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici ile eski Kara Kuvvetleri Komuta emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında ne gibi işlem yapıldığının Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına karar verdi.Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici, emekli Binbaşı Zeki Bingöl, Fikret Ünalan, cezaevi 1. ve 2. müdürleri, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Bayrampaşa Cezaevi Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı, Halkalı Jandarma Tabur Komutanlığı ve Avrupa Yakası Mürettep Bölük Komutanlığı personeli hakkında da ne gibi bir işlem yapıldığının sorulması için başsavcılığa yazı yazılmasını kararlaştırdı.Heyet, ayrıca kimlikleri tespit edilmediğinden bahisle haklarında ayırma kararı verilen şüphelilerle ilgili yürütülen hazırlık soruşturması sonucundan bilgi verilmesi için başsavcılığa yazı yazılmasına karar verdi.Haklarında dava açılan bazı sanıkların olay tarihinde Bayrampaşa değil, Ümraniye Cezaevi'nde görev yaptıklarını söylediklerini hatırlatan mahkeme heyeti, operasyona ilişkin plan yapılıp, yapılmadığı, yapılmış ise sanıkların bu cezaevinde görevlendirilip görevlendirilmediği, görev yerlerinin belirtir şekilde bildirilmesini de gönderilen yazıyla sormayı karara bağladı.15 Aralık 2000 tarihli cezaevi özel müdahale planının gönderilmesi için Genelkurmay Harekat Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma İstanbul Bölge Komutanlığı ve İstanbul Jandarma Komutanlığına da yazı gönderilmesine hükmeden heyet, adresleri tespit edilemeyen sanıklar Bayram Mavi, Mustafa Ece ve Yusuf Aktepe hakkında yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı.Mahkeme heyeti, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanıklar Hasan Köse, Yakup Yağcı, Asım Bulut, Murat Yılmaz, Abdullah Pala, Orhan Durgut ve Musa Tarhan'ın hakkında da zorla getirme kararı aldı.İfadeleri alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme heyeti, Bayrampaşa Cezaevi'nde düzenlenen operasyona ilişkin video kaydı alınmışsa gönderilmesi için Genelkurmay Harekat Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma İstanbul Bölge Komutanlığı ve İstanbul Jandarma Komutanlığına yazı yazılmasına hükmetti.Mağdur müştekiler Ercan Kartal, Kemal Ayhan, Ali Baba Arı, Hikmet Kale, Rıza Yıldırım ve Serdal Karaçelik'in mahkemeye ifadelerini vermek için İstanbul'a celp edilmeleri talebinde bulunduklarını hatırlatan mahkeme heyeti, müştekilerin mahkeme yetki alanı dışında bulunmaları halinde celp edilmeleri zorunluluğu bulunmadığından, bu kişilerin ifadelerinin oldukları yerlerdeki ağır ceza mahkemelerinde alınması için talimat yazılmasını kararlaştırdı.Mahkeme heyeti, bazı sanıklar ile tanıkların ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.