'Hayata Dönüş'te ölen komutana davet

'Hayata Dönüş Operasyonu'yla ilgili davada mahkeme heyeti, iki hafta önce hayatını kaybeden dönemin İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Engin Hoş'un tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 16 tutuksuz sanık ile müdahil Semra Tavuk ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hayri Özdal, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen emekli Jandarma Binbaşı Zeki Bingöl'ün, belirtilen adreste bulunamadığı için zorla getirilme kararına ilişkin tebligatın döndüğünü belirtti.

Özdal, dönemin cezaevi savcısı Fikret Ünalan'ın tanık olarak Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce talimatla ifadesinin alındığını hatırlattı.

Cezaevindeki ölüm oruçlarına müdahaleyle ilgili görgüye dayalı bilgisi olmadığını belirten Ünalan, ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

''Türkiye'nin 19 ayrı ilinde 20 cezaevine aynı gün, tarihte ve zamanda operasyon düzenlendi. Müdahalenin olduğu sırada ve ertesi gün cezaevine girmedim. Müdahaleden 2 gün sonra cezaevine geldiğimde görevli Jandarma Yüzbaşı Zeki Bingöl düzenledikleri tutanağı imzalamamızı istedi. Ben de bizim hukukçu olduğumuzu, görmediğimiz ve içinde yaşamadığımız bir belgeyi imzalamamızın mümkün olmadığını belirttim. Tutanaklara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici ile benim dışımda bildiğim kadarıyla imza atmayan yoktu. Bu nedenle gazetelere manşet olduğumuzu hatırlıyorum. Kaldı ki o tarihte jandarmanın düzenlediği tutanağa imza atmamanın ne kadar yürek istediğini takdirinize bırakıyorum.''

Operasyon görüntüleri izlendi

Duruşmada daha sonra bir televizyon kanalından alınan operasyon görüntüleri sanıklara izlettirildi.

Mağdur avukatlarından Oya Aslan, sanıklara ''Görüntülerdeki robocop kıyafetli askerleri tanıyor musunuz?'' diye sordu.

Sanıklar da bu askerleri tanımadıklarını, operasyona katılan bütün birliklerin aynı kıyafeti giydiğini söyledi.

Taleplere ilişkin ara kararları açıklayan Mahkeme Başkanı Hayri Özdal, tanık Zeki Bingöl'ün adresinin tespit edilerek, duruşmaya çağrılmasına karar verdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı İdari, Mali İşler ve Personel daire başkanlıklarına varsa operasyona ilişkin video kayıtları ve diğer belgelerin gönderilmesi için yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanık Hilmi Çolak'a ait olmadığı belirtilen ifade tutanağında imzası bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmada izlenen görüntülerdeki askerlerin fotoğraflarının teşhis amacıyla bilirkişiye gönderilmesini kararlaştırdı.

Hoş 14 Kasım'da vefat etmişti

Dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli orgeneral Aytaç Yalman ve dönemin İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenarel Engin Hoş'un da aralarında bulunduğu 10 kişinin tanık olarak dinlenilmesini hükme bağlayan mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bu arada, mahkemenin tanık olarak dinlenilmesine karar verdiği dönemin İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Engin Hoş 14 Kasım'da vefat etmişti.