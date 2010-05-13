'Hayata Dönüş'te fatura askere çıkarıldı

T24

Valilik izin vermeyince gecikti

Çoğu yanarak can verdi

41 kez müebbet istendi ama...

Askerler o tarihte 20 yaşındaydı

Askerlerin görev sınırlarını aştıkları, aşırı güç ve silah kullandıkları iddiasıyla hazırlanan iddianamede, yetkililer değil de olay sırasında vatani görevini yapan 39 er hakkında 41 kez müebbet hapis cezası istendi. Haberturk gazetesinin haberine göre, İstanbul Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüne, 29’unun yaralanmasına yol açan görevliler hakkında 10 yıldır yürütülen soruşturma nihayet tamamlandı. Bakırköy 13. Ağır CezaMahkemesi’nin kabul ettiği iddianameye göre, “ölümlerden”, yalnızca operasyon sırasında vatani görevini yapan 39 er sorumlu tutuldu. Erler hakkında, “kasten öldürme” ve “öldürmeye teşebbüs” iddiasıyla, ölü ve yaralı sayısı kadar, 41 kezmüebbet hapis istendi. 39 er, görev sınırlarını aşarak, aşırı güç ve silah kullanmak suretiyle 12 kişinin ölümüne, 29 kişinin de ağır yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yargılanacak.İddianamede, tutukluların bulunduğu koğuşlara yönelik operasyonda, fiili olarak Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın görev aldığına, ancak ısrarlı yazışmalara rağmen olay günü görevli olan personelin isminin ve sayısının Jandarma Komutanlığı tarafından bildirilmediğine dikkat çekildi.İddianamede ayrıca, Eyüp Cumhuriyet Savcılığı’nın yazısına, Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın 24Mart 2006’da, “Operasyona katılanlarla ilgili bilgi belgeye rastlanmadı’ yanıtını verdiği, İstanbul Valiliği’nin 2003 yılından beri üç kez ‘soruşturma izni vermemesi’ nedeniyle savcılığın bu kez de suç duyurusunda bulunarak tekrar İdareMahkemesi’ne başvurduğu,Mahkemenin de 21 Eylül 2006’da, valilik iznini yok sayarak soruşturma izni verdiği bilgisi yer alıyor.Operasyonun 16 saat sürdüğü belirtilen iddianamede, ölen tutuklu ve hükümlülerin, uzakmesafeden atılan ateşli silahla, yanarak, iç kanama ve dumandan zehirlenme nedeniyle öldükleri kaydediliyor. Eyüp Cumhuriyet Savcısı Ali İhsan Demirel’in hazırlayıp ağır cezaların bağlandığı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Raif Bıkmaz tarafından iddianameye dönüştürüldü.Şüpheliler hakkında; suça iştirak iddiasıyla, öldürülen tutuklu ve hükümlü sayısı kadar 12 kezmüebbet, öldürmeye teşebbüs iddiasıyla da yaralı sayısı kadar, 29 kez müebbet hapis istendi. Ancak, iddianameye TCK’nın 24.Maddesi’nin (Yetkili birmerciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz) eklenmiş olması da dikkat çekti. İddianameyi kabul eden Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşmayı önümüzdeki günlerde başlatacağı belirtildi.Olay tarihinde 20-22 yaş arasında bulunduğu belirtilen şüphelilerin isimleri şöyle:Cemil Korkmaz, Bayram Mavi, Mete Koçtürk, Hasan Köse, Musa Tarhan, Yakup Yağcı, Eren Odabaşı, Nevzat Kara, Barış Suluyer, Mustafa Ece, Asım Bulut, Halil Akgün, Hilmi Çolak, Lütfi Kozan, Osman Aydemir, Önder Seymenoğlu, Murat Yılmaz, Mehmet Çöllü, Tuncay Bilgili, Hayrettin Çiftçi, İbrahim Başer, Mehmet Kaya, Ramazan Şener, Abdullah Pala, Mustafa Korkmaz, Mustafa Ustan, Tuncay Köken, Orhan Durgut, Durmuş Özkara, Sultan Dal, Oktay Sinoplu, Erkan Çelik, Vedat Ceylan, İbrahim Üstün, Serhan Karaçuha, Bilal Akşit, Türker Geçdoğan, Yusuf Aktepe, Serkan Aslan.