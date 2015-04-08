'Hayata dönüş' savcısına 1 yıl hapis cezası

"Hayata Dönüş” operasyonu ile ilgili soruşturmayı geciktirdiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali İhsan Demirel'e 1 yıl hapis cezası verildi.

Demirel, "Hayata Dönüş” olarak bilinen, Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 kişinin hayatını kaybetmesi ve 55 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan operasyon sırasında Eyüp Cumhuriyet Savcısı'ydı. Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonla ilgili olarak başlattığı soruşturmayı 9 yıl boyunca yürüten Demirel hakkında, 4 Nisan 2011'de, “operasyon harekat emrinin altında imzası bulunan komutanların ifadesini bile almadığı, gerçek sorumlulara dava açmayarak onları koruduğu, 13 yıl boyunca soruşturmayı tamamlamadığı ve iddianameyi hazırlarken özensiz davrandığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bunun üzerine, Hayata Dönüş operasyonu sırasında Eyüp Cumhuriyet Savcısı olan Demirel’e “görevinin gereklerine aykırı hareket etmek” ve “görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermekten” dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına, Demirel vareste tutulduğu için katılmazken, müdahil avukatları ile Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi'nden gözlemci katıldı.

Ceza üst sınırdan verildi

Duruşmada kararı açıklayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Bahri Demirel, Ali İhsan Demirel'in ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 257/2. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, failin kasta dayalı kusurunun yoğunluğu dikkate alınarak üst sınırdan 1 yıl hapis cezası verilmesine karar verildiğini bildirdi. Demirel, savcı hakkında verilen cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmedildiğini de açıkladı.

Müdahil avukatlarından Ömer Kavili, sanık savcının hiçbir iş yapmamak suretiyle ihmal değil, bazı aktif yazışma yapması karşısında Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları çerçevesinde aktif davranışta bulunarak, görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında daha ağır bir ceza verilmesi istemiyle kararı temyiz edeceklerini bildirdi.