'Hayata Dönüş' operasyonunun üzerinden 18 yıl geçti: Asıl suçlular hâlâ yargı önüne çıkarılmadı

Yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisi tarafından 19 Aralık 2000 tarihinde 20 cezaevine eşzamanlı gerçekleştirilen ve 2’si asker 30’u tutuklu 32 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı ‘Hayata Dönüş’ operasyonunun üzerinden 18 yıl geçti. Davanın takipçisi olan avukat Gülizar Tuncer, davaların kasten uzun bir sürece yayıldığını ve zaman aşımının bir süre sonra devreye gireceğini belirtirken, davanın bir diğer avukatı Güçlü Sevimli ise, “Operasyonun talimatını verenler, asıl suçlular hâlâ yargı önüne çıkarılmadı” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre 2000 yılında cezaevlerinde koğuş yerine getirilmek istenen F tipi (hücre tipi) hapishanelere karşı çıkan siyasi tutuklular, 19 talepte bulunarak süresiz açlık grevine başladı. 20 Ekim’de başlayan açlık grevi, 45. günde ölüm orucuna dönüştürüldü. Operasyon sonucunda 32 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

davanın avukatlarından Gülizar Tuncer, bu operasyonun aylar değil yıllar öncesinde planlandığını belirterek, “Devletin askeri gücü seferber edilerek bu operasyon gerçekleştirildi. Yıllar sonra sadece askerlere dava açıldı. İnsanlar sadece operasyonda değil sürüldükleri cezaevlerinde de işkencelere maruz kaldılar. Devlet operasyonda sağ kalanlara ilk davaları açmıştı. Kadınlar diri diri yakıldı. Hâlâ operasyonda kullanılan kimyasalların niteliği ortaya çıkarılamadı. Deliller yok edildi” diye konuştu.

Göstermelik yargı

Dava avukatlarından Güçlü Sevimli ise 18 yıl geçtiğini fakat asıl faillerin yargı önünde hesap vermediğini belirterek ellerinde sadece süren iki dava olduğunu söyledi.

Sevimli, birinin Bayrampaşa Cezaevi diğerinin ise Ümraniye Cezaevi ile ilgili olduğuna değinerek, “Bu iki davada da askerler sanık olarak yargılanıyor. Bu operasyonu yapma kararı alan dönemin Milli Güvenlik Kurulu üyeleri, dönemin karar alma merciinde bulunan adalet bakanı, içişleri bakanı, cezaevi tevkifevleri genel müdürü, jandarma gelen komutanı bunların tamamının mutlak suretle sanık olarak yargılanmaları gerekir. Göstermelik yargılamalar yapılıyor. Arpa boyu yol alınamadı. Gerçeklerin ortaya çıkarılması istenmediği net bir şekilde ortadadır” ifadelerini kullandı.