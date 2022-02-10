'Hayata Dönüş Operasyonu'ndan yaralı kurtulan Birsen Kars'ın cenazesinde 16 kişi gözaltına alındı

Hayata Dönüş Operasyonu’ndan yaralı olarak kurtulan Birsen Kars, kanser tedavisi gördüğü Almanya’da yaşamını yitirdi. Kars’ın İstanbul’a getirilen cenazesinin polis tarafından Adli Tıp Kurumu’na götürmesi tepkilere neden oldu. Kars’ın cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından Gazi Cemevi’ne getirildi. Polis, bu sırada 16 kişiyi gözaltına aldı.

F tipi cezaevlerine karşı açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülere 19 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen Hayata Dönüş Operasyonu’ndan yaralı olarak kurtulan ve hastaneye götürülürken söylediği “Altı kişiydik, diri diri yaktılar” sözüyle hafızalara kazınan Birsen Kars, kanser tedavisi gördüğü Almanya’nın Stuttgart kentinde 6 Şubat Pazar günü yaşamını yitirdi.

Birsen Kars, 1992 yılında, İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisiyken bir eylem sırasında gözaltına alınmış ve ‘yasadışı örgüte üye olmak’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tahliye olduktan bir süre sonra kansere yakalanan Kars, yaşamını Almanya'da sürdürüyordu. Kansere yenik düşerek yaşamını yitiren Kars’ın cenazesi, vasiyeti üzerine dün Almanya’dan Türkiye’ye getirildi.

Stuttgart Savcılığı’nın düzenlediği defin ve nakil belgesi ile İstanbul’a getirilen Kars’ın cenazesi, dün akşam saatlerinde polis tarafından Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan alınarak, otopsi yapılacağı gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kars’ın avukatları, cenazenin Adli Tıp Kurumu’na götürülmesine ilişkin sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

“Birsen Kars için Stuttgart Savcılığı tarafından verilen defin onayı, nakil onayına rağmen Türkiye’de otopsi yapılması hukuki ve bilimsel bir gereklilik değildir. Cenazenin yakınlarına ve tarafımıza verilmemesi defin hakkının, cenaze hakkının gasp edilmesidir.”

Kars’ın ailesi, yakınları ve avukatları, gecenin ilerleyen saatlerine kadar cenazenin kendilerine verilmesi için Adli Tıp Kurumu’nun önünde bekledi. Cenaze, gece geç saatlerde aileye teslim edildi. Kars’ın cenazesi, avukatlarının sosyal medyadan yaptıkları aktarımlara göre, polis konvoyu eşliğinde Gazi Cemevi’ne götürüldü.

"Memura mukavemet" suçlaması

Gazi Cemevi’nin girişinde polisin üst araması yapmasına karşı çıkan N.A. gözaltına alındı. Avukatlardan edinilen bilgiye göre; polis, Kars’ın cenazesinin Cemevi’ne getirilmesi sırasında toplam 16 kişiyi ‘suçu ve suçluyu övme’, ‘terör örgütü propagandası yapma’ ve “memura mukavemet’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

Birsen Kars’ın yakınları, gözaltına alınanlar serbest bırakılmadan cenazeyi defnetmek istemedi. Kars’ın cenazesi, uzun süre Gazi Cemevi’nde bekletildi. Cenaze töreni için cemevinde bekleyenler “Gözaltılar serbest bırakılsın” sloganı attı. Gözaltına alınan 16 kişiden 14’ünün serbest bırakılmasının ardından cenaze Gazi Mezarlığı’na defnedildi. (ANKA)