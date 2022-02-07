'Hayata Dönüş Operasyonu'ndan yaralı kurtulan Birsen Kars hayatını kaybetti

“Hayata Dönüş Operasyonu”ndan yaralı kurtulan Birsen Kars, kanser tedavisi gördüğü Almanya’da yaşamını yitirdi.

19 Aralık 2000 tarihinde cezaevlerinde F tipi uygulamasına karşı süresiz açlık grevine giden tutuklulara yönelik “Hayata Dönüş Operasyonu” adı altında girişilen katliamdan ağır yaralı olarak kurtulan Birsen Kars yaşamını yitirdi.

Halkın Sesi TV, yıllardır Almanya’nın Stuttgart kentinde kanser tedavisi gören Kars’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisiyken bir eylem sırasında gözaltına alınan Kars, “yasadışı örgüte üye olmak” ve eylemleri nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 19 Aralık Katliamı’nda “Biz altı kadındık diri diri yaktılar bizi “diyerek ambulansa bindirilen ve o katliamdan ağır yaralı olarak Kurtulan Kars, uğradığı kimyasal silahlardan ve ağır işkenceden dolayı kansere yakalandı.

Kars, 19-22 Aralık Katliamı’nda “diri diri yaktılar” sözleriyle hafızalara kazınmıştı. O dönem 29 yaşında olan Kars’ın başının büyük bölümü, elleri ve sırtı ağır şekilde yanmıştı.