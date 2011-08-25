-Hayata döndürülen astsubay şehit oldu AFYONKARAHİSAR (A.A) - 25.08.2011 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki terör saldırısında önceki gün ağır yaralanan yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Astsubay Ahmet Yumak şehit oldu. Ergani'ye bağlı Değirmendere köyü yakınlarında teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu ağır yaralanan ve Ergani Devlet Hastanesinde görevli doktorların müdahalesi sonucu hayata döndürülen Ahmet Yumak, bu sabah yaşama veda etti. Şehit Yumak'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ikindi namazının ardından düzenlenecek askeri törenle şehir kabristanındaki şehitlikte toprağa verilecek.