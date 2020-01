Hayat Var, Sessiz Bir Tutku, Yıldızsız Rüyalar; Ankara Film Festivali'nde bugün...

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Ankara Uluslararası Film Festivali'nde bugün (25 Nisan 2017) "Sessiz Bir Tutku", "Yıldızsız Rüyalar" ve "Hayat Var"ın da aralarında bulunduğu 10 film sinemaseverlerle buluşuyor.

Büyülü Fener Salon 1'de gösterilecek filmler şöyle:

11.30 - Tanna 2016 Martin Butler and Bentley Dean 100’

14.00 - Sessiz Bir Tutku / A Quiet Passion 2016 Terence Davies 125’

16.30 - Yıldızsız Rüyalar /Royahaye Dame Sobh Starless Dreams 2016 Mehrdad Oskouei 76’

19.00 - Çizgiler - Lines 2016 Vassilis Mazomenos 88’30 Zaman ve Şehre Dair - Of Tme and the City 2008 Terence Davies 74’

21.30 - Zaman ve Şehre Dair /Of Time and the City 2008 Terence Davies 74'

Büyülü Fener Salon 2’de gösterilecek filmler de şöyle:

11.30 - Hayat Var /My Only Sunshine 2008 Reha Erdem 121’

14.00 - Ana, Sevgilim /Ana, Mon Amour 2017 Calin Peter Netzer 127’

16.30 - Beuys 2017 Andres Veiel 117’

19.00 - Truman 2015 Cesc Gay 108’

21.30 - Kol Saati/Slava/ Glory 2016 Kristina Grozeva and Petar Valchanov 101'