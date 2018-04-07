'Hayat Tamircisi' yeni atölyesine kavuştu

Mehmet ALİ DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesine bağlı Boyatlı köyünde, engelli hayvanlar için kendi imkânlarıyla yürüteç ve protez yaptığı için \'Hayat Tamircisi\' olarak tanınan Hasan Kızıl (23), yeni atölyesine kavuştu. Kızıltepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde, Kızıl için yeni atölye açıldı.

Derik\'in Boyatlı köyünde kendi imkânlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle 200 hayvanın yürümesini sağlayan ve Türkiye Diyanet Vakfı\'nca verilen \'Uluslararası İyilik Ödülü\'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinden alan Hasan Kızıl, yeni atölyesine kavuştu. Kızıltepe\'de bulunan bir alışveriş merkezinin yönetimi, \'Hayat Tamircisi\' olarak tanınan Kızıl\'a destek için atölye açtı. Alışveriş merkezinin içinde yer alan atölye, Hasan Kızıl\'ın engelli sokak hayvanlarına protez yaparken daha rahat ve verimli çalışması için tasarlandı. \'Hayat Tamircisi\' adı verilen atölyenin açılışı renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşların da yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Alışveriş merkezinin müdürü Nazlı Özdemir, \'Hayat Tamircisi\' olarak tanınan Hasan Kızıl’a bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, \"Nam-ı diğer \'Hayat Tamircisi\' bugüne kadar birçok hayvanın ve insanın hayatına dokundu, onlara sürprizlerle yaşama sevinci aşıladı. Biz de bundan sonra daha rahat bir ortamda çalışması ve daha çok hayata dokunabilmesi için bir atölye hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra Hasan burada daha mutlu ve huzurlu çalışacaktır\" dedi.

Eskiden çok küçük bir atölyesi olduğunu belirten Hasan Kızıl ise \"Artık böyle büyük bir atölyem var. Bu atölyede artık kocaman sürprizler yapacağımı ve önemli çalışmalara imza atacağımı düşünüyorum. Artık engelli hayvanlarla ilgili yüzlerce talep ver. Bu talepleri atölyemde güzel bir şekilde sağlayacağım. Artık onlara çok güzel yürüteçler ve protezler yapacağım\" diye konuştu.



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