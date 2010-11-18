-HAYAT KURTARIRKEN CANINDAN OLUYORDU BURSA (A.A) - 18.11.2010 - Bursa'da bir ambulans sürücüsü, trafik kazasında yaralanan bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışırken, yanında oturan ve daha hızlı olması için sürekli baskı yaptıkları belirtilen yaralı yakınları tarafından darbedilerek elinden bıçaklandı. Alınan bilgiye göre, Erikli Mahallesi Erikli Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında Yeşim C'nin yaralanması üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Yeşim C, hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi. Bu sırada yaralı kadının nişanlısı Mustafa A. ile arkadaşı Yusuf Ziya B, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne hareket eden ambulansın ön kısmına, sürücünün yanına oturdular. İddiaya göre, Mustafa A. ve Yusuf Ziya B, ambulans sürücüsü Suat Altay'a aracı daha hızlı kullanması için sürekli baskı yaptılar. Trafiğin yoğun olması nedeniyle karşı çıkan sürücüyü darbeden 2 zanlı, çıkan arbedede üzerlerinde taşıdıkları bıçakla Altay'ı elinden yaraladı. Ambulans görevlileri, yaşanan olaylar üzerine telsiz aracılığıyla ulaştıkları merkezlerinden ''bizi kurtarın'' diyerek yardım istediler. Bunun üzerine ambulanstan inerek kaçan 2 zanlı, bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Polis eşliğinde Şevket Yılmaz Hastanesi'ne ulaşan ambulansın sürücüsü Altay ile yaralı Yeşim C, tedavi altına alındı.