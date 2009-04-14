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Spor

Hayat kurtaran müdahale

14 Nisan 2009 18:44

Bulgaristan Birinci Futbol Ligi takımlarından Cherno More Varna-Lokomotiv Plovdiv maçının yardımcı hakemi Plamen Georgiev, çarpışma sonrasında dili boğazına kaçan Cherno More Varnalı Georgi Iliev'e ilk müdahaleyi yaparak, hayatını kurtardı.

Bulgar orta saha oyuncusu 27 yaşındaki Iliev, dün Lokomotiv Plovdiv'in 2-1 üstünlüğüyle biten maçta, rakip takımın savunma oyuncusu Angel Yoshev ile çarpışıp, yere düşerek bilincini kaybetti. Bunu gören yardımcı hakem Georgiev de bayrağını yere attı ve derhal futbolcunun yanına koştu. Yardımcı hakem, kendisine endişeli gözlerle bakan futbolcuların önünde futbolcuya ilk müdahaleyi yaparak, hayatını kurtardı.

Hakem Georgiev, daha sonra yaptığı açıklamada, "Bu gibi durumlarda çok dikkatli davranmak zorundasınız. Benzer bir olay, daha önce de başıma gelmişti. O yüzden müdahale etmekte bir sakınca görmedim" dedi.

Hastaneye kaldırılan Iliev'in çene kemiğinin kırıldığı bildirildi.

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