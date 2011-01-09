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Dünya

Hayat kurtaran karaciğer enkazdan çıktı!

Ölümüne birkaç saat kala uygun organ bulundu, ama organı taşıyan uçak düştü...

09 Ocak 2011 02:00

T24 - Ölümüne birkaç saat kala uygun organ bulundu, ama organı taşıyan uçak düştü...

Hayat kurtaran karaciğer bu enkazdan çıktı!

İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki Kate Trevener, akut karaciğer yetmezliği nedeniyle ölmeye sadece birkaç saat yakındı. Kuzey İrlanda'dan uygun bir organ bulundu.

Koruyucu çantaya konuldu ve özel Cessna uçakla Birmingham Havaalanı'na yollandı. Ama, iniş sırasında uçak düştü ve infilak etti.

Geçen yıl 19 Kasım'da gerçekleşen olay, çarpıcı fotoğraflarla manşetlerde yerini almıştı.
Mucizevi bir şekilde kurtarma ekipleri organı kırmızı bir dondurucu çantanın içinde zarar görmemiş halde buldu.

Uçağın düşmesinden sadece 45 dakika sonra karaciğer Kate'e başarılı bir şekilde nakledildi.

Şimdi iyi olduğunu söyleyen Kate yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Yatakta oturuyordum ve annem bana kazayı söyledi. Duyduklarıma inanamadım. Yeni bir karaciğer nakli olmazsa öleceğiniz söyleniyor, sonra o karaciğeri taşıyan uçak düşüyor. Bütün bunlar bana söylendiğinde, tam olarak anlayamıyordum, çünkü uyuşturulmuştum. Doktorlar gelip, kazayı söylediler, ama ameliyatı yine de yapabileceklerini anlattılar. İnanılmazdı. Bugün burada olmam nedeniyle minnettarım. "

Kate geçen ekim ayında evde aniden yere yığılınca hastaneye kaldırıldı. Hayatında hiç içki içmemiş olmasına rağmen kronik bir alkoliğin karaciğerine sahip olduğu ve organ nakli olmazsa öleceği söylendi. Acil listesinin başındaydı.

Annesi Tracey, babası Mike ve küçük kızkardeşi Annabel ile birlikte ve sağlıklı olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kate şimdi, insanlara organ bağışında bulunmaları çağrısı yapıyor ve bu konuda yardım çalışmalarına katılıyor.

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