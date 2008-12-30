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Spor

Hayat kurtaran gol

Dortmundlu Tamas Hajnal, UEFA Kupası'nda İtalya'nın Udinese takımına attığı golle, minik bir taraftarının hayatını kurtardı.

30 Aralık 2008 02:00

Almanya'nın Borussia Dortmund takımında top koşturan Macar futbolcu Tamas Hajnal, UEFA Kupası'nda İtalya'nın Udinese takımı ile yaptıkları maçın ikinci yarısında attığı golle, bilmeyerek de olsa minik bir taraftarının hayatını kurtardı.

Verilen bilgiye göre, Almanya'da maçı babası ile izleyen küçük Ben Andernach, saatin geç olması nedeniyle babası tarafından uyumaya gönderildi ve babası, Ben'e, gol atmaları halinde odasına giderek haber vereceğinin sözünü verdi.

Macar futbolcunun ikinci yarının sonlarına doğru attığı golü haber vermek için küçük oğlunun odasına girince, odada yangın çıktığını gören baba, oğlunu yataktan kaptığı gibi dışarı çıkarttı.

Yangının, küçük Ben'in gece lambasına astığı çorabının alev alması sonucu çıktığı, babasının bir kaç dakika geç kalması halinde hayatını kaybedebileceği açıklanırken, Alman aile, Dortmund'un golünü atan Tamas Hajnal'a bir can borcu olduğunu, Macar futbolcuya çok teşekkür ettiğini belirtti.

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