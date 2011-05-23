-HAYAT KURTARAN 2 TÜRK'E MADALYA MÜNİH (A.A) - 23.05.2011 - Bavyera eyalet hükümeti tarafından her yıl, kendi hayatlarını tehlikeye atarak hayat kurtaran vatandaşlara verilen madalya bu yıl hayat kurtaran Nazif Gündoğdu ve Ömer Yürümez adlı 2 Türk'e verildi. Münih kentindeki Residans Sarayında düzenlenen törende Gündoğdu ve Yürümez, madalya ve beratlarını Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer'in elinden aldı. Seehofer, Gündoğdu ve Yürümez'e insan hayatı kurtardıkları için teşekkür etti. Nürnberg kentinde oturan Gündoğdu'ya, bir kişiyi tren gelirken demir yolundan çekerek kurtardığı, Weiden kentinde oturan Yürümez'e de, yaşadığı şehirde yanmakta olan bir binaya girip, daire kapısını kırarak, içerdeki kadını kurtardığı için madalya verildiği bildirildi. Tören sonrasında davetliler arasında bulunan Münih Başkonsolosu Hidayet Eriş ile Nürnberg Başkonsolosu Ece Öztürk Çil de, madalya alan Türkleri kutladı.