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Dünya

Hayat kadınını canlandıran oyuncuya saldırı!

Polisler, yardım isteyen oyuncuya "Sonunda dayağı yedin" dedi

11 Kasım 2015 11:46

Oynadığı Much Loved filminde hayat kadını rolünü canlandıran Loubna Abidar, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından saldıraya uğradı.

Hürriyet’in haberine göre Faslı sinema oyuncusu Loubna Abidar, bir hayat kadınını oynadığı Much Loved filminin ardından tehditler almıştı. Abidar, bir süre Fransa’da kalarak, başkent Kazablanka’ya döndükten sonra kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Kaşı patlayan, yüzü ve vücudunda morluklar oluşan Abidar, saldırı sonrası sosyal medyadan video ve fotoğraf paylaştı. Olay sonrası yardım istemek için gittiği karakolda polislerin kendisine güldüğünü ve bir polisin, “Sonunda dayağı yedin” dediğini söyleyen Abidar, hastanenin de kendisini kabul etmediğini ileri sürdü.

 

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