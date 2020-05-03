'Hayat Eve Sığar' uygulamasından maske talep edilebilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeni hayata geçirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına getirilen güncelleme sayesinde, maske talebi yapılabilecek.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 20 ve 65 yaş arası vatandaşlara dağıtılacak olan maskelerin, eczaneler yolu ile vatandaşlara ulaştırılması kararlaştırılmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın maske dağıtımı için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiği öğrenildi.

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs vakalarını takip için kullanıma soktuğu Hayat Eve Sığar uygulamasında "Maske talep et" butonuna tıklayarak istihkakı olan maskeyi talep edebilecek.

Maske için kodunuz oluştuysa eczaneden ücretsiz maskelerinizi alabiliyorsunuz. Aksi durumda ise "Şu anda adınıza tanımlı bir kod ya da maske alma hakkınız bulunmamaktadır" uyarısı karşınıza çıkıyor.

"Maske talep et" butonu iOS yüklü telefonlarda Hayat Eve Sığar uygulamasını güncellendikten sonra çıkıyor. Uygulamanın güncellemesi Apple Store'da gözükmüyorsa markette uygulamanın sayfasına giderek güncelleme yapabilirsiniz.